Deudor alimentario de Ascensión: envían las órdenes judiciales a la Policía

La noticia de que un deudor alimentario de Ascensión tiene prohibido participar de eventos deportivos e ingresar a un club de Ascensión, generó fuerte impacto en la Región. En diálogo con Democracia, Guillermo Tapia, abogado de la mujer que exige que se pague la cuota alimentaria para su hijo, aseguró que "toda la comunidad local ya sabe de quien se trata y la medida cayó muy bien a nivel social".

"Estoy en este caso como defensor oficial del Juzgado de Paz de Arenales, la actora va por una cuota alimentaria, tiene un hijo de casi 15 años que nunca recibió la cuota. Un día la mujer se cansó y fue al Juzgado, se hicieron dos o tres veces notificaciones para que el padre vaya a una audiencia de conciliación, el hombre no se presentó. Abrimos el expediente y llegamos a una sentencia: tiene que pasar un 40% del salario mínimo vital y móvil, es un padre que tiene trabajo en negro, informal, no está registrado, no tiene bienes a su nombre, la madre tampoco tiene nada, ni siquiera jubilación, padre no tiene, no teníamos forma de cobrarle. Entonces fijamos una sentencia por un monto equivalente al 40% del salario mínimo vital y móvil para que se vaya actualizando", dijo Tapia a este diario.

Por otro lado, el abogado informó que "la sentencia fue de agosto o septiembre, lo notificamos, no pagó, entonces le pedí a la Jueza de Arenales, Élida Cirelli, que saque una medida que establece el código 553 del nuevo Código Civil, para asegurar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Este chico juega en la reserva de un Club de Ascensión y le pedimos a la jueza que le prohíba el ingreso al club y que participe en cualquier actividad deportiva que se realice en el distrito. Es una persona a la que le gusta el fútbol, el deporte, entonces vamos por ese lado, es la idea" y agregó: "se están mandando las órdenes judiciales para que la Policía controle que no asista a los eventos y a los clubes. Es una forma de molestarlo para que cumpla, toda la gente se enteró de esto, eso favorece porque es 'el que no paga la cuota'. Ahora tenemos que ver qué pasa, si paga o no paga".

“Nunca se presentó”

Guillermo Tapia señaló también que "él nunca se presentó, en tal caso se podría haber arreglado de alguna forma. Al chico lo ve de vez en cuando, tiene otros hijos, una familia nueva. En caso de que no pague, se van a tomar otras medidas, como retener el carnet de conducir, él trabaja de albañil, tal vez necesita el auto y necesitamos que trabaje para que pague la cuota. Con esta medida debería pagar y si no se pedirá que le retengan el carnet, iremos viendo cómo sigue".