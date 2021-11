Crimen de Lucio: “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”

El tiempo pasa, la investigación avanza y los detalles del crimen de Lucio Dupuy son cada vez más horribles. No es una exageración, tampoco amarillismo: el médico forense que analizó el cuerpo, aseguró que “nunca vio” un maltrato similar al que presentaba el chiquito asesinado por su madre y la pareja de esta.

Los vecinos de ambas mujeres, Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez (27) -ambas detenidas en el Complejo Penitenciario 1 de la Ciudad de San Luis-, dieron a conocer mensajes de WhatsApp en los que también dan cuenta de las torturas a las que fue sometido el nene de cinco años.

“En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, confió Juan Carlos Toulouse, encargado de la autopsia, al tiempo que adelantó que hoy hará entrega del informe al Poder Judicial de La Pampa. En el estudio se determinó que Lucio murió a causa de “politraumatismos y una hemorragia interna”.

Las heridas recibidas por la víctima podían verse a simple vista, según manifestó Toulouse. Había marcas de quemaduras con cigarrillos, mordeduras en distintas partes del cuerpo y otras lesiones antiguas.

El médico indicó que “el viernes por la noche fui convocado por autoridades policiales para ir al Hospital Evita, donde había sido trasladado ya fallecido el menor y fuimos de inmediato, porque sabemos que las primeras horas son claves para determinar y esclarecer las causales de muerte”.

Fuentes oficiales precisaron que, al ser consultadas por las heridas, las imputadas aseguraron que minutos antes habían sido asaltadas por desconocidos. En el Hospital Evita de Santa Rosa, ninguno de los presentes creyó en esa versión y dieron aviso a la Policía.

Minutos después, la casa en la que convivían las mujeres con el niño fue allanada y las dos fueron detenidas.

“LE PEDÍ LA TENENCIA”

Érica Frydlender, la madre de Abigail, dialogó con una radio local y sostuvo que “hace un mes discutí con mi hija y le pedí la tenencia de Lucio para que no estuviera cerca de su madre. Ella me dijo que Magdalena no lo quería al nene”.

Luego afirmó que “nosotros a Lucio lo amábamos... no hicimos lo que correspondía, y me siento muy arrepentida. A la gente le dijo que vaya a la policía, aunque tenga que aguantarse la burocracia de la justicia”.

En otro tramo de la entrevista, Frydlender confirmó los maltratos a los que era sometido su nieto al precisar que “yo le pedí que no le levantara la mano... y ahí arrancaron los problemas. Últimamente no nos dejaban ver al nene”. Y apuntó contra la pareja de su hija: “Magdalena hizo un trabajo fino con Abigail, porque ella no mataba una vaca”.

Quien también habló del caso fue la abuela paterna, Silvia Gómez, quien no esquivó la responsabilidad de la familia en el caso, al referir que “estuvimos al antojo de la madre y ahora lo mataron”.

En ese marco de violencia, Gómez recordó que “una vez fuimos al hospital. Y Lucio decía que ‘Abi pegó acá y acá’. Se señalaba la mano y la cola. Le dije a ella (a Magui) que ‘le dijera a Abigail que no le pusiera la mano encima a mi nieto’. Se lo dije bien, tranqui. Nos hizo la cruz”.

“Ella (por Abigail) ponía muchas veces, en las redes, que no quería verlo. Y además tenía odio por el padre y por la familia. Odio. Lo volcó contra el nene; pero todo el sistema, Niñez, la Policía y las abogadas siempre nos decían: ‘es la madre’. Nadie revisaba lo que pasaba”, culminó.

En las últimas horas se conformó un equipo de fiscales para investigar el crimen, mientras que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, puso a disposición de la justicia toda la documentación interna para determinar si pudo haberse evitado el homicidio.

Por su parte, el Poder Judicial local informó que “hasta el momento no hay evidencias de que exista denuncia alguna o presentación por presuntos maltratos”.