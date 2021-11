Robo “escruche” en Agustina: se llevaron 300 mil pesos y 500 dólares

Una familia de la localidad de Agustina, que se ausentó durante una hora de su vivienda, en la mañana de ayer, fue víctima de un robo escruche, modalidad de delito que se da en ausencia de los propietarios.

Según informaron, al regresar, se encontraron con la pieza revuelta en cada rincón y constataron el faltante de aproximadamente 300 mil pesos y 500 dólares, que estaban en un cajón cerrado con candado.

La víctima resultó ser la presidenta del Centro de Jubilados de esa localidad, Mirta Longinotti, quien -en diálogo con Democracia- afirmó: “Yo estaba a una cuadra de mi casa preparando empanadas en el Centro de Jubilados, donde tengo una peña. Yo me había ido a las 8, di unas vueltas y mi marido se fue a las 9 para ir a dar una vuelta por el campo, ya que está operado de la rodilla”.

“Iba y venía a buscar más tapas de empanadas, hasta que a las 10.20 me encuentro con el cajón con candado, donde guardábamos el dinero, que estaba roto. No se me daba por pensar que era un robo y pensé que mi marido no había encontrado la llave”, recordó.

“Pero cuando entré al dormitorio era para llorar, estaba todo tirado y no terminaba de aterrizar que era un robo, porque nunca lo viví, hasta que me dijeron que llamara a la Policía”, expresó con dolor Longinotti.

Y agregó: “Ojalá que, por el bien del pueblo, se descubra quiénes son los responsables porque en este robo estuvieron observando el movimiento de nosotros, que estábamos dando vueltas a una cuadra de mi casa. Yo particularmente pienso que no es alguien que entró desde afuera, porque el hecho ocurrió en un breve lapso de tiempo”.

“Ahora me falta animarme a entrar a la pieza para acomodar el desastre que hay”, finalizó.

Cabe destacar que se radicó la denuncia en la Comisaría Segunda de Junín.