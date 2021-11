Tragedia en la ruta 2: murieron cinco personas cuando regresaban de la Costa Atlántica

Cinco personas murieron como consecuencia del vuelco de un auto que circulaba por la ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Chascomús, a unos 130 kilómetros de la Capital Federal. El accidente se produjo alrededor de las 8:30 en el kilómetro 107 de la principal ruta a la zona atlántica y en el arranque del último día del fin de semana largo.

Por causas que se intentaban establecer, el conductor de un auto Fiat Palio de color blanco perdió el control y el vehículo dio varios tumbos, tras lo cual terminó volcado a unos 20 metros de la calzada de la autovía. Los ocupantes del rodado, cuyas identidades no habían sido difundidas, salieron despedidos del vehículo mientras daba los tumbos.

Los hombres, que no llevaban el cinturón de seguridad colocado, murieron en el acto. Medios locales y fuentes policiales indicaron que los fallecidos eran hombres de entre 38 y 70 años que volvían a Buenos Aires tras pasar el fin de semana largo en una de las localidades de la costa atlántica.

Según indicaron fuentes policiales, en el momento del fatal accidente no había congestión vehicular, ni condiciones adversas para el tránsito. “No se pudo hacer nada, todos fallecieron en el lugar. Eran turistas en tránsito que retornaban de la costa. Tengo entendido que no hubo otros vehículos involucrados", expresó Jorge Rodríguez, el director del Hospital Municipal de Chascomús en diálogo con el canal C5N.

Al lugar acudieron personal de la concesionaria AUBASA, del servicio de emergencia SAME, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Hospital de Chascomús, además de efectivos del Destacamento de la Policía Vial de Chascomús. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UGI) descentralizada número 9 de Chascomús.