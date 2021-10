Le robaron el auto al intendente de Pehuajó: “Es un mensaje mafioso”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, sufrió, el lunes pasado, la sustracción de su vehículo, un Peugeot 308 de color gris, que estaba estacionado en la puerta de su vivienda, en Echeverría entre Hernández y González del Solar.

Según pudo averiguar Democracia, la policía montó rápidamente un operativo tipo cerrojo para tratar de identificar el rodado, con la ayuda de las cámaras de seguridad de esa ciudad y la zona, ya que la búsqueda incluyó a ciudades vecinas, como Junín.

“Quiero transmitir tranquilidad a la población, ya que un robo como este no ha habido desde el 2011. Esto no es un robo, es un mensaje mafioso. Este robo no atenta contra la seguridad de Pehuajó, sino que atenta contra mi persona”, expresó el jefe comunal ultrakirchnerista en su cuenta de una red social.

Y agregó: “Esto no me va a amedrentar, no me va a hacer dejar de transitar por la ciudad, recorrerla y trabajar. Si me quisieron mandar un mensaje mafioso, a mí, no me afecta, lo tomo como un hecho más”.

“Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Pehuajó registraron los movimientos de mi vehículo personal. Estoy convencido de que no fue un simple hecho de inseguridad, porque el último delito similar en nuestra ciudad sucedió hace más de diez años”, consideró.

“Realicé la denuncia como corresponde y ahora la Justicia investiga diversas pistas en la zona de Capital Federal”, afirmó.

Investigación

Según informaron a este diario fuentes con acceso al expediente judicial, el auto del intendente fue encontrado anoche en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora.