Detuvieron a dos sospechosos de ser autores de un robo y daño en una casa

En la víspera, personal policial de nuestra ciudad detuvo a dos hombres por una causa de robo y daño ocurrido el sábado último en una vivienda, si bien en principio, fue denunciado como hurto y daño.

El sábado 25 de septiembre, Ana Urquiza denunció en Comisaría Primera un hurto y daño, tomando intervención la Unidad Fiscal N° 1 a cargo de la doctora Vanina Lisazo.

Manifestó que a las 6.30 de ese día se hicieron presentes en su domicilio tres hombres, quienes ingresaron a la casa y sustrajeron dinero en efectivo, una suma de 100 mil pesos aproximadamente, un televisor de 32 Smart marca Noblex y un par de zapatillas.

Tras nuevas tareas investigativas realizadas en los últimos días por el personal de Comisaría Primera, a cargo del subcomisario Agustín Mantegazza, se lograron identificar a quienes serían los autores del ilícito y se constató que para cometer el ilícito los ladrones forzaron un portón de garaje, por lo cual la causa fue recaratulada como Robo y Daño.

Por lo expuesto, las autoridades labraron una orden de detención de los sospechosos y orden de allanamiento de dos domicilios, otorgados por el Juzgado de Garantías de turno, doctora Muñoz Saggese. En uno se detuvo a uno de los moradores y le secuestraron un vehículo, que habría sido utilizado para cometer el robo.

En el otro allanamiento, se detuvo al otro sospechoso y le secuestraron una moto, que también habría sido usada en el hecho ilícito.

La doctora Lisazo, enterada de los pormenores del caso, dispuso la exhibición a testigos de los elementos secuestrados y la notificación de su detención y traslado a sede tribunalicia.

Amenazas

El domingo último, Martín Correa denunció ante la policía que a las 10.30 horas fue a la casa de sus ex suegros, a los fines de llevarle comida, y que en ese momento fue agredido físicamente en el rostro por un hombre, quien sería concubino de su ex pareja, no provocándole lesiones a simple vista.

Según el denunciante, de la misma casa sale un joven, quien sería su ex sobrino, el cual lo apunta con un arma tipo revólver, al mismo tiempo que le ordena que se retire de la casa y deje de hacer problemas.

Dada la intervención policial, se hizo un allanamiento en la casa del joven (ex sobrino del denunciante), secuestrándosele una réplica de arma de fuego símil pistola 9 mm. Esta arma fue luego exhibida al denunciante y se labró una causa por amenazas al joven agresor.