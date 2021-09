Chano perdonó al policía que lo baleó

El policía bonaerense Facundo Amendolara, quien baleó a Santiago “Chano” Moreno Charpentier cuando este sufrió un estado de alteración en julio último en su casa de Exaltación de la Cruz, saludó ayer al músico y se alegró por su “recuperación”, a lo que el exlíder de Tan Biónica le respondió que no le guarda “ningún tipo de rencor”.

Fernando Soto, abogado defensor del policía, contó ayer que el efectivo envió el siguiente mensaje de texto: “Hola, Chano, soy Facundo Amendolara, me alegro por tu recuperación luego del episodio amargo que atravesamos y porque hayas elegido la vida nuevamente junto a tu familia alejado de todo lo que te hace mal, disfrutalos día a día, renovales una sonrisa por su apoyo incondicional. Abrazos”.

Según el letrado, previamente, Chano le había preguntado a él “cómo está Facundo, con el trabajo, si lo habían echado”, y que luego de leer el mensaje del oficial le respondió con un mensaje de audio.

“Chano le dijo que se alegraba mucho de que él también esté bien, y que no había ningún tipo de rencor, en absoluto, y le mandaba un abrazo grande”, añadió el letrado.

“Chano” Charpentier aseguró que no recuerda el momento cuando fue baleado por un policía al que habría querido atacar con un cuchillo en medio de un cuadro de excitación psiquiátrica, el 25 de julio pasado. “Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado”, dijo ayer a la mañana al presentarse en la fiscalía de la ciudad bonaerense de Campana para brindar la clave que desbloquea su teléfono celular secuestrado en aquel momento. En la puerta de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de Campana, el músico de 39 años acudió con el fin de aportar la clave de su teléfono celular marca iPhone y así permitir que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido en el marco de la causa que tiene como imputado al oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara, de 27 años, quien le disparó, explicaron fuentes judiciales. Chano y ese agente habrían intercambiado mensajes de apoyo, según afirmó el abogado del policía.

En sus primeras declaraciones a la prensa tras ser dado de alta del porteño Sanatorio Otamendi, el exlíder de Tan Biónica dijo que actualmente se encuentra internado en una comunidad terapéutica y que está “bárbaro”, recuperándose de sus adicciones. “Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”, sostuvo Chano, quien agregó que no tiene contacto “con el mundo exterior” y que solo lee diarios, aunque le recortan las noticias que publican sobre él. “Trabajo mucho con mis límites, fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental”, expresó.