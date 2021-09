Comienza el juicio a tres jóvenes acusados de abusar de una adolescente en un camping

Tres jóvenes serán juzgados desde este martes en la ciudad bonaerense de Mar del Plata como acusados de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años durante los festejos de Año Nuevo de 2019, en un camping de la localidad balnearia de Miramar, informaron hoy fuentes judiciales.

El debate oral, que constará de cuatro jornadas, se llevará a cabo en las instalaciones del complejo Teatro Auditorium marplatense para garantizar el cumplimento de los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia del coronavirus y está previsto que el viernes 17 se conozca el veredicto.

El proceso será con la modalidad de jurado popular, el cual estará integrado por doce ciudadanos que deberán resolver si Tomás Jaime (26), Lucas Pitman (24) y Juan Cruz Villalba (25) son responsables del delito de "abuso sexual con acceso carnal calificado".

Los jóvenes están acusados de haber violado en la madrugada del 1 de enero de 2019 a la menor en una carpa del camping "El Durazno", ubicado en el ingreso a Miramar, donde ella festejaba Año Nuevo con su familia.

El juicio será conducido por el juez Fabián Riquert, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 marplatense, e intervendrá el fiscal Guillermo Nicora por parte del Ministerio Público.

Fuentes judiciales informaron que en la mañana del martes se seleccionarán los doce jurados titulares y seis suplentes, y a partir de las 14 se dará inicio el debate.

El juez dispuso que la prensa no tenga acceso a las audiencias para preservar a la víctima, que aun es menor de edad, así como a su familia.

La modalidad de juicio por jurados fue solicitada por las defensas de los tres acusados, representadas por Martín Bernat, Noelia Agüero y Marcelo Jiménez.

Por su parte, el abogado de la menor abusada, Maximiliano Orsini, había rechazado esta posibilidad y exigió a través de un planteo de inconstitucionalidad que el caso se resolviera en un juicio oral común, pero ese planteo fue rechazado por Riquert.

En una audiencia realizada en noviembre de 2020, en la que las partes ofrecieron los medios de prueba que usarán en el proceso, Orsini pidió que no se ventilen "cuestiones personales de la víctima que no tienen que ver con el hecho que se juzga", planteo que fue respaldado por la fiscalía.

Además, el abogado transmitió la intención de la adolescente de declarar como testigo durante el juicio.

A su vez, en enero de este año, el juez Riquert rechazó, a instancias de las partes acusadoras, realizar nuevas pericias sobre la menor y que en el debate se exponga cualquier información sobre su vida sexual previa y posterior para "evitar una revictimización".

El juez sostuvo que basó su disposición en "las pautas asumidas por el Estado argentino" a través de convenciones internacionales "en la persecución y juzgamiento de delitos contra la integridad sexual y cuando la víctima es menor de edad".

En ese sentido, señaló que los testigos y peritos propuestos por la defensa de los acusados no deben referirse "a los aspectos que hagan a la vida íntima de la víctima".

De acuerdo a la investigación, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, los imputados abusaron sexualmente de la víctima entre las 4 y las 6 del 1 de enero, "aprovechándose de la edad" de ella y de que "no podía consentir libremente el accionar".

Los tres imputados fueron detenidos horas más tarde, tras la denuncia radicada por la menor, junto a su madre, en la Comisaría de la Mujer de Miramar, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Esa morigeración quedó sin efecto días atrás, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.

Además, en la causa estuvieron imputados inicialmente otros dos jóvenes, quienes fueron sobreseídos nueve meses más tarde, luego de un reconocimiento fotográfico en Cámara Gesell en el que la víctima no pudo confirmar que ellos hubieran estado presentes en el hecho.

En tanto, los cinco sospechosos negaron que haya existido una violación cuando fueron indagados por la fiscal Salas.