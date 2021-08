Sigue la búsqueda del chico desaparecido en Liniers: tomó un colectivo distinto al habitual

Mientras crecía la preocupación por la desaparición de Ignacio Damiano, un adolescente de 13 años que debía asistir este lunes al colegio en el barrio porteño de Liniers y se rateó con un compañero, la familia reconoció que se lo vio subir a un colectivo de una línea que no era la habitual que utilizaba para regresar a su casa.

Ignacio, tras ratearse con un compañero para jugar a la pelota y luego no acudir al lugar pactado para encontrarse con sus padres, tomó el lunes un interno de la línea 47, que si bien pasa cerca de su domicilio del barrio porteño de Villa Lugano, no es la que frecuentaba, ya que habitualmente utilizaba el 117, por lo que su familia evalúa la posibilidad de que se encuentre "perdido".

"La última información es que subió a un colectivo de la línea 47. Hay imágenes de cámaras y tenemos el registro de la tajeta Sube. Es una línea que no conoce y nunca había utilizado. Es posible que esté perdido. No sabemos dónde bajó y tampoco él debe saberlo", explicó Manuel, uno de su cuatro hermanos mayores, al canal Todo Noticias.

Esta es la imagen de Ignacio Damiano, donde se lo ve tirando su celular a un tacho de basura. pic.twitter.com/nQc6Oc5bvo — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) August 31, 2021

Este lunes, fueron encontrados tanto la mochila como el celular del chico, mientras que imágenes de cámaras de seguridad muestran como pasa corriendo por una esquina de Mataderos y los descarta en un tacho de basura.

Según relató la madre del menor, tenía que ingresar al colegio San José en horas del mediodía, pero nunca lo hizo y se rateó junto con otro compañero, para ir a jugar a la pelota con adolescentes de otro colegio.

La mujer indicó que le enviaron una alerta desde el colegio situado en Murguiondo al 1000, en Liniers, sobre la ausencia de su hijo. "A las 5 de la tarde me pude contactar con él y me dijo que estaba saliendo del colegio. Le dije que lo estamos yendo a buscar con su papá con el auto, pero no le dije que sabía que se había rateado para que no se asustara. Me dijo bueno, pero cuando llegamos no lo encontramos", contó la mujer en declaraciones al canal TN.

Mientras el matrimonio se encontraba esperando en el lugar pactado al chico, desde el colegio llamaron para comunicar que una vecina encontró su mochila y la acercó al establecimiento, mientras que poco después fue hallado su celular.

"Camino a mi casa, en Villa Lugano, llamó la mamá del nene que estaba con él, y dijo que su hijo había llegado bien a su casa. Que se tomó el colectivo mientras yo le hablaba a mi hijo por teléfono, y que ahí lo dejó de ver", contó.

Los familiares de Ignacio, quien tiene 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez blanca y cabello castaño, mientras vestía remera blanca y jogging gris, pidieron a quienes puedan aportar datos que se comuniquen a los números 1162398199 o al 1133441134.