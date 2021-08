Ocho de las trece fiscalías de Junín estarán vacantes a partir de octubre

En los últimos años, el proceso de selección y designación de magistrados del Poder Judicial (jueces, fiscales y defensores oficiales) se demoró notablemente, lo cual comenzó a generar un cúmulo de vacantes que no fueron cubiertas, generadas por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

Según informaron a este diario, por ley, el Departamento Judicial Junín debe contar con trece fiscales, diez en la ciudad cabecera, uno descentralizado en Chacabuco y dos en Fuero Penal Juvenil.

En el caso de Junín, al día de hoy, existen seis cargos vacantes, a los cuales se sumarán dos más entre este mes y octubre. Es decir que el Departamento Judicial de Junín tendrá ocho cargos vacantes y serán cinco fiscales para hacer el trabajo de trece.

Las vacantes fueron generadas por el retiro de Ángel Quidiello en 2017; Silvia Ermácora y Mirta Monclá en 2018; Carlos Colimedaglia en 2020; y las renuncias de José Alvite Galante y Javier Ochoaizpuro en 2021.

Además, en este mes, se sumará la salida por jubilación del fiscal de Chacabuco, Daniel Nicolai, y en octubre hará lo propio Sergio Terrón. Por su parte, la UFIJ N° 13 está creada, pero nunca tuvo un fiscal designado.

En consecuencia, a partir de octubre solo quedarán como fiscales Vanina Lisazo y Esteban Pedernera (las únicas dos en turno); Paola Luján, Fernanda Sánchez, y Matías Noberasco en el Ministerio Público Fiscal, mientras que ocho despachos estarán vacíos y con sus luces apagadas.

Al respecto el presidente del Colegio de Abogados de Junín, Pablo Rasuk, aclaró que hay dos pliegos que están para pasar a la etapa de nombramiento. Es que, una vez que sale del Consejo de la Magistratura, tiene que firmar el pliego el gobernador y luego va al Senado. “Cuando asumió este Gobierno en diciembre de 2019, lo agarró con 180 pliegos en el Senado”, resaltó.

Cabe recordar que el Departamento Judicial tiene competencia en nueve partidos del noroeste bonaerense: Junín, Chacabuco, Leandro N. Alem, Rojas, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino, General Viamonte y General Arenales.

“Hay un riesgo de colapso”

Por su parte el abogado penalista, Dr. Darío De Ciervo, afirmó a Democracia que “hay un montón de vacantes y no hay renovación. Eso hace que los fiscales que están activos tengan que redoblar esfuerzos con la misma o más cantidad de delitos. Hay un riesgo de colapso y los fiscales están haciendo mucho sacrificio”.

“Creo que desde la Corte deberían prestar algún tipo de auxilio para facilitar a este departamento judicial que se ve muy atareado en todos los funcionarios y empleados que trabajan con los fiscales. Hay que sumarle a eso la pandemia, presupuestos bajos, y poco apoyo político”, sostuvo

“En definitiva lo que hacen es desgastar a los pocos funcionarios que están trabajando y los resultados están a la vista: hay mucha gente que está con síntomas a raíz del exceso de trabajo y no es bueno para nadie. Se está excediendo la capacidad de respuesta, física e intelectual”, apuntó.

“Nosotros sabemos que hacen lo imposible para poder cumplir, pero al saber estas dificultades a nosotros se nos complican los reclamos. Creo que los abogados deberíamos nuclearnos para hacer reclamos en lugares de alta esfera del poder para que allí contribuyan a mejorar la situación”, agregó.

“De nada sirve hacer reclamos locales, cuando se sabe que la solución tiene que venir desde arriba. Estoy en un foro de abogados especializados en derecho penal y lo que tratamos de hacer es justamente plantear estos problemas a la Suprema Corte y al Ministerio de Justicia”, subrayó.

Lentitud en los nombramientos

Continuando la entrevista con este diario, De Ciervo agregó: “Como académico del Consejo de la Magistratura, cada tanto tomaba exámenes para cargos vacantes tanto de fiscales como jueces y en toda la pandemia me convocaron una sola vez”.

“Es cíclico. Si a mí me tocó una sola vez, al resto también. Esto te da la pauta que la lentitud está en los nombramientos y decisiones. Hay gente que tiene aprobado el examen y no llega la designación para cubrir los cargos por parte de las autoridades”, señaló.

“Al demorar tanto se produce el colapso. Acá hay jubilaciones que aun no están cubiertas y no solamente de fiscales. También están vacante los cargos del juez de Cámara, Dr. Andrés Ortiz, y del Dr. Miguel Ángel Vilaseca del Tribunal Oral Criminal”, apuntó.

“Después hay otro problema que son los auxiliares de Justicia que no dan abasto como médicos, psicólogos, psiquiatras, o informáticos. Esto pese a que hoy en día las estafas informáticas están a la orden del día y han aumentado muchísimo en pandemia”, concluyó.