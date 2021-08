“Es una decisión personal”, afirmó Javier Ochoaizpuro, tras renunciar como fiscal

Como anticipó Democracia en la edición de este jueves, el primero de noviembre el Dr. Javier Ochoaizpuro dejará su cargo como fiscal del Departamento Judicial Junín para dedicarse a la actividad privada.

En diálogo con Democracia, el abogado explicó que “es una decisión personal. Vengo pensándolo hace tiempo y tiene que ver por ahí con la situación funcional y la personal que me ha hecho advertir que durante 24 años le dado todo a la Justicia. Y que hace un tiempo por cuestiones estructurales y organizativas empieza a quitarme cosas”.

“Cuando se empieza a hacer una evaluación de costos beneficios y los números dan negativo, son indicadores que nos están ayudando a mirar para otro camino”, expresó.

“En ese contexto empecé a ver, en base con la experiencia que he recogido en estos años en la profesión, nuevos caminos vinculados a la especialización que tengo y me empecé a profundizar con los estudios, hice posgrados y diplomaturas como un nuevo campo de acción”, afirmó. Y continuó: “Eso fue tomando más cuerpo hasta que llegó el momento de salir de la Justicia para explotar el nuevo camino”.

“Me voy a dedicar al ámbito privado en lo penal que es mi especialización. Me he especializado en cuestiones comerciales, de defraudaciones y delitos de difícil investigación, como defraudaciones contra la administración o fideicomisos”, indicó.

“Tengo 24 años de experiencia con algunos casos de resonancias llevados adelante y de análisis desde adentro y de afuera también, ya que uno cuando analiza un caso, lo que siempre hace es ver objetivamente todo el panorama. Esto te da una perspectiva más amplia”, dijo.

“También, hace muchos años que soy docente universitario que te da una capacitación específica. Son muchos años de antecedentes que trataré de capitalizar para tratar de dar un mejor servicio posible”, subrayó.

“Recarga funcional”

Continuado con la entrevista, Ochoaizpuro advirtió que “no es normal que todos en el ministerio Público, en relación con los fiscales, estén contando los días para ver cuándo llega el momento de retirarse. Ha habido un par de renuncias en otros departamentos judiciales, como en Junín con el caso de José Alvite Galante y un ayudante de fiscal de Ameghino”.

“Es un trabajo que va llevando permanentemente a observar las situaciones en las que nos encontramos y a veces las decisiones de salir tienen que ver con cuestiones de salud o personales como la mía para dedicarme a la nueva actividad privada”, reconoció.

“La situación en el ministerio Público Fiscal no es la misma de hace 24 años cuando arrancamos donde las fiscalías estaban todas cubiertas, y hoy tenemos casi el 50 por ciento de vacantes, lo que genera una recarga funcional impresionante”, confirmó.

“El proceso de selección de magistrados está regulado por leyes y lleva tiempo. Implica acuerdos dentro del Poder Legislativo. La pandemia demoró un poco, pero nosotros tenemos una fiscalía vacante desde el 2017, al igual que magistraturas vacantes en las que no se han llamado a exámenes”, apuntó.

“Es un problema integral que debería abordarse de una manera seria para tratar de evitarlo. No se puede exigir un servicio de calidad en la administración de justicia con tantas vacantes. Es obligar a la gente a un esfuerzo”, concluyó.