Hirió a ex pareja con cuchillo de carnicero

La violencia urbana no da respiro en Junín. De hecho, anteanoche, un comerciante de 31 años, dueño de una despensa situada en Chile y Uruguay, sufrió un brutal ataque, perpetrado por su ex pareja, quien le provocó lesiones de consideración con un cuchillo tipo carnicero.

Intervino en el hecho personal policial del Comando Patrullas que llegaron al lugar tras recibir un llamado al servicio de emergencias 911 alertando sobre un conflicto en el lugar. La ex pareja de la víctima entabló una discusión con el comerciante y, luego del intercambio verbal, provocó roturas en el vidrio del local y ocasionó con una cuchilla lesiones cortantes y punzantes en el antebrazo izquierdo de la víctima.

Tras cometer el ataque, la mujer se dio a la fuga y el comerciante fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” para recibir las curaciones, estando fuera de peligro. En el lugar, trabajaron efectivos de Policía Científica y tomó intervención la fiscalía 6, y la Comisaría de la Mujer y la Familia.