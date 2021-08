Investigan el asesinato de un hombre en Pergamino

Los resultados de la operación de autopsia y los análisis de los registros telefónicos podrían ser una parte importante en la investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 a cargo de Pablo Santamarina sobre la muerte de Santiago Santucho, de 50 años, que fue encontrado muerto por su hermana en la noche del pasado jueves en Pergamino.

La víctima fue asesinada en su propia casa, a pocos metros del lugar donde se encontraba durmiendo, y presentaba al menos con dos disparos de arma de fuego. Los delincuentes "arrancaron" una ventana que se daba al patio trasero con el objetivo de ingresar a la vivienda ubicada en avenida Marcelino Ugarte al 1100.

Los asesinos -se especula que al menos eran dos personas- habrían destrozado la abertura que da a la cocina y ante la presencia de Santucho, posiblemente escuchó los ruidos, lo mataron a sangre fría.

El hombre, que se dedicaba a la venta de bicicletas de alta gama, alternaba sus días entre Pergamino y Rosario, situación por la cual los malvivientes, probablemente no esperaban encontrarse con el dueño de casa en el interior del domicilio. Esta circunstancia habría cambiado los planes de los ladrones, quienes decidieron -cobardemente y a pocos metros de distancia- terminar con la vida de un hombre querido en el ambiente del ciclismo y también por sus vecinos.

Cabe destacar que una hermana de la víctima dio aviso a la policía sobre que al llegar a la vivienda de referencia se había encontrado con el dramático cuadro: su familiar tendido en el suelo con ropa de cama y una importante mancha de sangre a su alrededor. En su habitación estaba la cama sin tender y una estufa encendida.

Rápidamente, la mujer de 56 años dio aviso a las fuerzas policiales que comenzaron junto a la Fiscalía a analizar el lugar.

Policía Científica por medio de sus peritos comenzó a trabajar en los diferentes sectores de la vivienda y aunque no se confirmó oficialmente no existirían desorden o faltantes alguno, por lo que se presume que los sujetos no pudieron hacerse del botín que fueron a buscar.

Plena investigación

Para la UFI Nº 8, hasta el momento lo sucedido encuadra en la figura de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, sin embargo la calificación podría cambiar en las próximas horas luego de analizar el teléfono de la víctima y reunir la mayor cantidad de pruebas posibles para determinar el día y horario estimado de la muerte.

Lo único que se informó es que en la noche del sábado fue la última vez que Santucho tuvo contacto telefónico con su hermana y que la puerta del frente de la vivienda estaba cerrada y con la llave puesta.

El equipo del fiscal Santamarina trabaja a contrarreloj junto a las diferentes fuerzas policiales de nuestra ciudad y la zona, para dar con el paradero de quienes serían los autores de tan repudiable episodio.