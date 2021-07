Tirotean a un empresario en el aeródromo de Berazategui... y se roban dos cajones de frutas

Un empresario mantuvo un tiroteo con un grupo de delincuentes que lo atacó cuando aterrizó con su avioneta en el aeródromo de la localidad bonaerense de Berazategui y, si bien resultó ileso, la aeronave recibió varios disparos, informaron fuentes judiciales. El hecho se registró el jueves por la tarde, pasadas las 19, en el aeroclub ubicado en avenida Florencio Varela y Biroco, en ese distrito de la zona sur del conurbano.

Según relató el empresario Ricardo Fornasieri (58), dueño de campos con plantaciones de frutas cítricas en Entre Ríos y vinculado a empresas financieras, todo comenzó cuando aterrizó en su avioneta Beechcraft modelo Bonanza después de haber finalizado el viaje desde Entre Ríos.

En ese momento, tres delincuentes armados con ametralladoras llegaron a bordo de una camioneta y efectuaron varios disparos contra la aeronave en la que todavía se encontraba.

Según las fuentes, los agresores huyeron del lugar con dos cajones de frutas que estaban en la caja de su camioneta RAM, que el empresario había dejado estacionada antes de irse. “Dejó dormir el vehículo en el aeroclub para el momento en el que llegara irse a bordo del mismo”, precisó un vocero encargado de la pesquisa.

Fornasieri, quien resultó ileso, alertó al 911 sobre lo sucedido y efectivos policiales realizaron los peritajes correspondientes sobre la avioneta, que recibió 20 impactos de bala. Al respecto, el material balístico encontrado en el lugar del hecho indica que él repelió la agresión, aunque no lo dijo en su declaración testimonial.

Investigan los móviles

Los pesquisas procuraban determinar cuál fue el móvil, debido a que por la mecánica del ataque no parecería haber sido un asalto común, añadieron las fuentes.

El hecho es investigado por la fiscal Silvia Borrone, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes.

En la escena de los hechos los investigadores secuestraron un cargador correspondiente a una pistola calibre nueve milímetros un y casquillo calibre 7,62, compatible a los que utilizan el Fusil Automático Liviano (FAL). Fornasieri, además de los campos, es un empresario vinculado a la compra y venta de dólares, dijeron las fuentes.

“Por el despliegue y el tipo de armamento utilizado por los delincuentes, está claro que el móvil del ataque no era el robo de fruta. Los delincuentes fueron a buscar otro tipo de mercadería o fueron a vengarse por alguna situación que podría estar relacionado con movimientos de dinero”, explicaron fuentes de la investigación. Según la descripción que hicieron el damnificado y el sereno del aeródromo, los atacantes se movilizaban en un VW Sirocco blanco.

“Según lo que dijeron el productor agropecuario y el sereno de la aeroestación, fueron varios los delincuentes que descendieron del automóvil. Estaban armados con diferentes armas largas y comenzaron a disparar”, informaron fuentes policiales. En el aeródromo había cámaras pero no funcionaban. El mes pasado hubo un episodio extraño también en un aeródromo del conurbano. Al menos tres personas ingresaron en la pista de Morón e intentaron detener el despegue de una aeronave.