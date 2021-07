Fuerte impacto en la farándula por la situación que vive Chano

Desde la mañana del lunes, el nombre de Chano Moreno Charpentier no deja de mencionarse en los medios luego de resultar herido de bala en un confuso episodio con la Policía y la denuncia de su madre por un aparente ataque del cantante, que ahora parece negar.

Por este caso, con el paso de las horas Chano se convirtió en tendencia, más aún cuando se supo que su vida estaba en peligro luego de las heridas ocasionadas por el disparo y las posteriores operaciones que le hicieron para extirparle un riñón, el bazo y parte del páncreas.

El artista se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi y muchos fanáticos comenzaron cadenas de oración para pedir por su pronta recuperación.

Seguidores, artistas, periodistas y otros influencers, también se hicieron eco del hecho y se manifestaron de manera pública sobre lo ocurrido.

Uno de ellos fue Fede Bal, quien opinó: “Me parte al medio levantarme con esta noticia. Un gran artista, buena gente, que quiero y admiro. ¿Cuánto más tenía que pasar para que en lugar de burlarnos nos demos cuenta que la salud mental y las adicciones si no se tratan a tiempo terminan en esto?”.

Candelaria Tinelli fue otra de las personas que pidió respeto por la salud de Chano, de quien es amiga.

Fue a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi cuatro millones y medio de seguidores.

Primero le respondió un mensaje a Bambi, el hermano del músico que pidió empatía para su familia.

“Los amo a vos, y a Chano. Y voy a seguir rezando por su salud hasta que salga de ahí”, escribió Lelé en su red social y sumó el hashtag #FuerzaChano.

Más tarde, decidió publicar un video en el cual dejó en claro que no le causa gracia ningún chiste ni meme que se pudo haber viralizado desde que se supo del escándalo en el que quedó involucrado Chano. “Es una situación súper delicada.

Me parece muy grave lo que sucedió. Les agradezco si pueden tener un poco de respeto y controlar lo que dicen, sino voy a empezar a bloquear o desactivar los comentarios porque no me causan ni un poco de gracia”, aseguró quien también es cantante.

“Claramente, la gente que hace chistes y memes no tuvo de cerca una situación de un familiar en terapia intensiva al borde de morirse”, continuó Cande, que días atrás había expresado su angustia por la salud de su madre, Soledad Aquino, que permanece internada luego de haber recibido un trasplante de hígado. Y consideró que recién cuando un ser querido pasa por una situación similar “entendemos” lo que se sufre: “Nos toca de cerca”.

En tanto, Coti Sorokin, actual pareja de Cande, se presentó en ShowMatch y, junto a Karina La Princesita, hicieron una sentida interpretación de “Tu nombre”, canción de su autoría. “Le quiero dedicar esta canción a Chanito, a Chano, que está pasando un momento jodido.

Que se ponga bien. Esta canción la canté muchas veces con él, es la que más le gustaba de las que yo hice.

La cantamos en el Gran Rex, en un montón de sitios”, dijo el cantante al finalizar el tema.

“Para vos, Chano, que te pongas bien. Es muy loco lo que está pasando, lo que le pasó. Lo queremos mucho, lo bancamos. Y que salga de esta, por favor”, rogó Coti para con su amigo y colega.