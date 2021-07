Capacitan al personal de la DDI Junín para prevenir los delitos virtuales

Continuando con las acciones enmarcadas en el programa de prevención de delitos virtuales, que llevan adelante el Gobierno de Junín, la Federación de Sociedades de Fomento, la Policía y el ministerio Público Fiscal, el Dr. Martín Laius encabezó una charla dirigida al personal de la Dirección De Investigaciones (DDI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Finalizado el encuentro, que se llevó a cabo este viernes en el salón de la Llama Olímpica, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, expresó: "Como Gobierno de Junín hemos planificado un sistema integral de Seguridad donde la formación, la excelencia y la profesionalización de nuestras fuerzas es un pilar fundamental. En esto que nos convoca hoy, agradecerle una vez más al Dr. Martín Laius, por la predisposición permanente, ya que tiene una gran formación en este tema de los delitos virtuales. Lo mismo al Comisario Inspector Cristian Caggiano, Jefe de la DDI Junín, con quienes somos parte, junto a la Federación de Sociedades de Fomento de una campaña de prevención".

"Durante este tiempo de pandemia, los delitos virtuales tuvieron un crecimiento importante y eso nos obliga a trabajar en la prevención, en la información y la concientización, así como a acompañar a quienes son víctimas de estos".

En otro sentido, Rosa destacó que "la capacitación del Dr. Laius es muy importante y está destinada al personal de la DDI, por eso quiero aprovechar para felicitar a Cristian Caggiano, por el gran trabajo que vienen realizando, esclareciendo esta semana un hecho muy relevante". Por último, el secretario de Seguridad municipal, aseguró que "es fundamental trabajar de esta manera, todos juntos, con Policía y Justicia, para tener una ciudad en la que los vecinos puedan vivir en paz y seguros".

Por su parte, Laius en representación del ministerio Público Fiscal, dijo: "Desde el comienzo de la pandemia hemos notado no solo el incremento en el número de delitos a través de distintas herramientas tecnológicas, sino también en la variedad. Es por eso que no podemos quedarnos quietos en lo que es la capacitación y el intercambio con otros organismos de todas las provincias. Debemos trabajar codo a codo con las fuerzas de seguridad y acercarnos a la ciudadanía a través del municipio para brindarles todas las herramientas de prevención".

"Me parece bárbaro esto que estamos haciendo, capacitarnos, concientizar y trabajar juntos para que el vecino esté preparado", remarcó y señaló por último que "con la DDI tenemos un trato cotidiano, trabajamos como un equipo y, en ese marco, siempre salen nuevos recursos investigativos, nuevas tecnologías que nos obliga a tener estos encuentros para el intercambio y para enriquecer el trabajo de todos".

Por último, Caggiano manifestó: "Se han incrementado los hechos y han cambiado las modalidades, todos los días nos encontramos con algo nuevo. Por eso, tenemos que prepararnos y capacitarnos permanentemente para poder estar a la altura de las circunstancias".