Ya hay tres detenidos por el crimen del contador de Paraná vinculado al cambio de verdes

Tres personas fueron detenidas por el homicidio del contador Gonzalo Calleja (29), asfixiado la semana pasada en un campo de trigo en las afueras de Paraná, informaron fuentes policiales.

“No se descartan otros detenidos ni nuevos allanamientos”, dijo el subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, ayer por la tarde. Según detalló, las detenciones se concretaron tras cinco procedimientos en los que también se secuestraron al menos dos automóviles.

Los allanamientos se llevaron a cabo en los barrios 1º de Julio -donde se halló el auto Ford Fiesta del contador- y Paraná V, en el marco de la investigación por “homicidio vinculado estrechamente con la sustracción de los elementos de valor”. Además, los vehículos secuestrados serán sometidos a peritajes en busca de rastros, ya que se presume que pudieron haber sido utilizados por las personas que mataron a Calleja.

Los fiscales a cargo de la investigación, Santiago Alfieri y Mariano Budasoff, llevan adelante distintas diligencias con el fin de hallar el teléfono celular, la campera, la mochila y la llave del vehículo de la víctima.

En ese sentido, Ricle remarcó que se estima que esos objetos “pueden estar entre las pertenencias de los nuevos detenidos”, que están siendo analizadas por los investigadores.

“Estamos trabajando en un minucioso análisis y búsqueda en todos los domicilios” de la zona donde se encontró el vehículo, agregó el funcionario policial. Ricle detalló que en los operativos trabajaron con un helicóptero, vehículos policiales y “unos 150 efectivos” de las Divisiones de Criminalística, Seguridad, Operaciones, Inteligencia Criminal e Investigaciones.

Por otro lado, recordó que se está trabajando sobre más de 15 celulares secuestrados desde que comenzó el caso y “con los sistemas de cámaras donde fue localizado el auto y también en el perímetro del cuerpo, entre cámaras del 911 y de gente particular”.

“Se esperan urgente los informes de los teléfonos secuestrados, y las pericias en el auto para saber si se pudo levantar algún rastro”, añadió.

Además, dos canes, “que son los más entrenados de la policía, recorrieron la zona” donde fue hallado el vehículo, cerca de 8 kilómetros de donde horas más tarde se encontró el cuerpo de Calleja.

Rápido aviso

Finalmente, indicó que la novia del joven “avisó rápidamente que sospechaba la situación”, por lo que comenzaron “a trabajar inmediatamente y más dudas surgieron cuando se encontró el vehículo solo”.

El cuerpo de Calleja fue hallado el jueves pasado debajo de un árbol entre la maleza de un campo de trigo en las calles Báez y Montiel por dos personas que pasaban ocasionalmente por ese lugar.

La principal pista de la investigación es que Calleja murió en el marco de una privación ilegítima de la libertad en un lugar diferente al que fue hallado, a unos 8 kiló- metros de donde se encontró el vehículo del contador, en cuya guantera había más de 9.500 dólares.

Por eso, sospechan que la muerte se dio en una situación vinculada a la compra y venta de dólares, actividad que desarrollaba el contador, además de ser empleado en una empresa constructora. “La autopsia realizada al cuerpo de Calleja pudo establecer la ausencia de lesiones traumáticas en el cuerpo de la víctima, determinándose la asfixia como medio de muerte”, explicó una fuente judicial.

Por el hecho había sido detenido en principio un sospechoso, pero el sábado fue excarcelado. Su defensa presentó pruebas que lo situaban a 260 kilómetros de Paraná cuando desapareció el contador.

“El mejor en todo”

En tanto, Maia, la cuñada de Calleja, explicó que el hombre asesinado “era el mejor en todo: buen compañero, buen hijo y buen amigo, atento a todos, una persona increíble, no se puede poner en palabras lo que era, era un ser de luz”, dijo.

La mujer indicó que “No sospechamos de nadie porque él no manifestaba ninguna situación ni problemas con nadie”, explicó la mujer, quien agregó que eso “es lo que desconcierta desde el primer momento, no sabemos por dónde puede apuntar o de dónde puede venir esto”.

Maia agregó que la familia está “ocupada en sostener la parte familiar, destrozados y sin entender todo esto que ha pasado, pero tomando fuerzas”.

“Estamos dejando que la Policía y la Justicia se encargue de toda la situación, confiamos porque están actuando y haciendo lo que tienen que hacer, y queremos que encuentren a las personas responsables de la pérdida de Gonzi”, agregó.