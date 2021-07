Estafas en Junín: alertan sobre llamadas en las que ofrecen turnos para vacunarse

Advierten sobre una nueva modalidad de estafa telefónica en Junín relacionada al plan de vacunación contra el coronavirus.

Los delincuentes se hacen pasar por representantes del Ministerio de Salud, asignan falsos turnos e intentan conocer la lista de contactos del celular, mediante un enlace que envían por SMS, a quienes luego les piden dinero, en el contexto de un supuesto secuestro.

“Recibí una llamada por WhatsApp por asignación de turno para la segunda dosis de la vacuna contra el Covid. Después me enviaron un mensaje de texto con un link para hacer clic y confirmar un código que me enviaron”, explicó una víctima sobre la metodología. De presionar en el enlace, los malvivientes acceden a la agenda del teléfono.

Otra modalidad similar

En otro caso similar, y bajo la misma modalidad, los delincuentes, a través de llamados telefónicos o SMS, se hacen pasar por representantes del Ministerio de Salud y le informan a la persona que ya cuenta con un turno para vacunarse.

Seguidamente, asignan un número y le piden que lo ingrese a los sistemas de cuenta bancaria de la Red Link para poder obtener el supuesto comprobante de dicho turno, pero se quedan con los datos de su cuenta.

De esta manera, fuentes judiciales remarcaron que la distribución de turnos para la vacuna contra el Covid es gratuita y se organiza en cada centro de vacunación.

Y afirmaron que en ningún caso los turnos se cobran y cualquier llamado que se reciba pretendiendo cobrar por un turno, por una dosis de la vacuna o bien solicitando una gestión mediante cuentas bancarias, no pertenecen a ningún hospital ni dependencia dependiente del Ministerio.

Asimismo, esta modalidad se suma a otro tipo de estafas telefónicas que se han generado durante la pandemia. Por esa razón es de suma importancia estar atentos y prevenidos ante los llamados en donde se intenta vulnerar la intimidad de las personas para obtener información personal con la finalidad de adquirir dinero o bienes materiales.

Desde la policía brindaron recomendaciones ante cualquier tipo de llamados de este estilo o que generen sospecha de engaño: cortar la comunicación y llamar al 911 o dirigirse a la unidad policial más cercana e informar lo sucedido. Asimismo, conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación.

Además se sugiere no brindar información personal o familiar a desconocidos; no entregar dinero, ni realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico; no dar información sobre tarjetas de créditos, datos confidenciales, ni contraseñas por teléfono, por WhatsApp o por mensajes de texto; no informar claves de acceso de cajeros y home banking. Estas son personales, por lo que no se debe permitir que nadie las conozca. Las entidades bancarias nunca solicitan claves o información financiera a través de correos electrónicos, por ende no hay que responderlos.