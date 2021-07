Entregaron ocho nuevas bicicletas para el cuerpo de bicipolicías de Junín

En la puerta del municipio, acompañado por vecinos, funcionarios de la cartera de Seguridad y jefes policiales, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, entregó ocho nuevas bicicletas al cuerpo de bicipolicías de la Ciudad y aseguró: "El compromiso de nuestra gestión es cuidar a todos los vecinos, involucrarnos en la seguridad y ser parte de la solución del problema y no mirar desde un costado".

"Todos los que elegimos a Junín como nuestro lugar para vivir estamos muy agradecidos por el trabajo de las fuerzas policiales. Hoy se celebra el día del agente policial, aquel ciudadano que ha elegido proteger al prójimo y defender con orgullo el uniforme que portan todos los días y este elegir cuidar al otro es algo para destacar", dijo Petrecca y agregó: "Hoy estamos dando un paso más en materia de Seguridad".

El Intendente recordó que "el cuerpo de bicipolicías de la Policía Local fue creado hace algunos años con el objetivo de estar distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la Ciudad y que tengan cercanía con el vecino, algo que siempre se destaca. Esa ubicación estratégica permite que, ante un llamado al 911, sean los primeros en llegar".



"Cada vez que recorro un centro comercial me destacan la actitud de los efectivos policiales, esperando a que cada comercio cierre sus puertas. Eso da tranquilidad, eso es Seguridad", aseguró el jefe comunal y destacó el gran trabajo que viene realizando toda la fuerza policial de Junín, sobre todo la Policía Local que, con compromiso, ha dado fuertes golpes al delito. "Por eso siempre hablamos de la importancia de cuidar a los que nos cuidan y lo hacemos dotándolos de todas las herramientas".

En esta línea, Petrecca recordó que, desde el inicio, el compromiso de su gestión fue cuidar a todos los vecinos, involucrarse en la Seguridad, ser parte de la solución del problema y no mirar desde un costado. "Por eso diseñamos un plan integral con varias patas importantes, tales como la participación ciudadana a través de sus instituciones (como son las sociedades de fomento, aportando datos y experiencia para profundizar la prevención del delito) y el trabajo coordinado de las distintas fuerzas policiales, con la Justicia y su articulación con nuestra secretaría de Seguridad", dijo.

En otro orden, Petrecca hizo referencia al importante aporte de los vecinos y dijo: "Hemos decidido seguir invirtiendo aquellos fondos que, con mucho esfuerzo, los vecinos de Junín aportan con el pago de la Tasa de Seguridad, una tasa elemental y clave para poder dar respuestas y para darle a la policía todas las herramientas necesarias para que los patrulleros estén en funcionamiento, creando un taller que da respuestas a las necesidades de la fuerza".

"Esa inversión también se verá muy pronto en un nuevo Centro de Monitoreo equipado con tecnonología de última que se convertirá en los ojos de la Ciudad, controlando y cuidando cada rincón de Junín con 175 cámaras fundamentales para el esclarecimiento de hechos delictivos. También avanzamos con más y mejor iluminación en los barrios, llevando tranquilidad a los vecinos", agregó.



Por último, Petrecca afirmó: "Esta decisión que hemos tomado de combatir el delito con compromiso, inversión y trabajo en conjunto, es el camino que tenemos que seguir transitando cada día, en cada paso que damos. El objetivo es que nuestros vecinos estén seguros. Hoy, ese trabajo nos muestra una baja en los índices delictuales de la Ciudad, por eso, a los bicipolicías, a todas las fuerzas policiales, a las instituciones que se involucran, les digo muchas gracias y les pido que sigamos trabajando juntos por el Junín que soñamos, que nos merecemos y que queremos para vivir".

Por su parte, el comisario inspector Pablo Fernández, jefe de la Estación Junín de la Policía Departamental, aseguró: "Estoy muy contento con la entrega de estas unidades para el cuerpo de bicipolicías, que tan bien se viene desenvolviendo en las calles de la Ciudad y que, como bien dijo el intendente Petracca, fueron colocados en puntos estratégicos de la Ciudad y que permiten dar respuestas rápidamente".

“La plata se destina a dónde tiene que ir”

Por último, Osvaldo Giapor, titular de la Federación de Sociedades de Fomento, aseguró que "es muy importante lo que se está haciendo en Junín en materia de Seguridad. Durante mucho tiempo me tocó ser parte de la comisión que controlaba el uso de los fondos de la tasa de la Seguridad y a veces no sabíamos el destino que tenían, por eso, particularmente, he pedido que se anulara. Hoy, vemos que ese dinero se invierte en elementos y herramientas para esos policías que están custodiando cada uno de nuestros barrios".

"Los juninenses debemos estar contentos, porque ahora sabemos que la plata se destina a donde tiene que ir y es necesario. Agradezco el trabajo que lleva adelante la policía, porque, en mi barrio en particular, siempre están atendiendo al vecino y a los fomentistas cada vez que acercan una inquietud", concluyó.