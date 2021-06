Confirman que al juninense asesinado en la Ruta 7 le robaron cerca de $14 millones

Avanza la investigación por el asesinato del juninense Paul Oscar D´Annunzio, a quien este martes, en un golpe comando sobre la Autopista 7, que fue escenario de una feroz balacera, le robaron alrededor de 14 millones de pesos -de 18 que llevaba-, confirmaron fuentes judiciales, que en un principio sostuvieron que se había tratado de una “tentativa”.

En tanto, en la mañana de ayer, sus compañeros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) le realizaron una ceremonia para despedirlo, en las afueras de la sala velatoria dos Reis de calle Rivadavia.

El homicidio ocurrió pasadas las 20, a la altura del kilómetro 139 (Carmen de Areco), cuando la víctima se desplazaba en un automóvil Volkswagen Gol, con la recaudación del Frigorífico Junín, momento en el cual fue abordado por una camioneta, que se colocó a la par del rodado y, desde esa posición, los delincuentes ejecutaron varios disparos de fusil, un arma de guerra con un enorme poder de fuego.

D´Annunzio, un integrante SPB en actividad, que hacía un “extra” como transportista de caudales, intentó repeler la balacera con su arma reglamentaria, pero tras recibir –al menos- un impacto en la espalda perdió el control del rodado y volcó sobre la banquina.

Horas más tarde falleció en el Hospital municipal de Carmen de Areco, donde los médicos constataron que presentaba una herida de bala en la espalda. Por estas horas, se aguardaba por el resultado preliminar de la autopsia.

Por otra parte, el Volkswagen Gol Trend tenía dos impactos de proyectil y adentro se halló su arma, una Bersa Thunder 9 milímetros, con una vaina en la recámara y otras tres servidas, mientras que en la ruta se encontraron otros tantos proyectiles de un fusil Remington calibre 223.

Alrededor de 18 millones de pesos

Dentro del rodado de D´Annunzio encontraron 4,5 millones de pesos y su arma reglamentaria. Lo único que faltaba era una mochila que, según describieron los testigos, era la que solía utilizar para hacer los traslados.

Sospechan que los ladrones tenían el dato de lo que llevaba y lo atacaron en un tramo de la autopista en el que no había circulación. Lograron abordarlo cuando estaba inconsciente para llevarse parte del botín.

Durante las primeras horas trascendió que la víctima custodiaba un camión y que fue atacado por supuestos piratas del asfalto, pero luego esa versión quedó descartada. La víctima estaba llevando dinero para la empresa que trabajaba, desde 9 de Julio hasta Carmen de Areco.

No está clara la suma total del traslado, porque con parte del dinero se llevaron la documentación de las cobranzas del día. Presumen que se trataba de alrededor de 18 millones de pesos, aunque todavía no estaba confirmada esa suma.

Paul era padre de dos hijos y hace una década que trabajaba como penitenciario. Durante toda su carrera continuó trabajando en este frigorífico.

Camioneta incendiada

Una fuente, con acceso al expediente judicial, añadió que horas más tarde del atraco fue hallada -en la zona de Luján- una camioneta Ford Ranger incendiada, que habría sido utilizada por los piratas del asfalto que acribillaron al juninense.

"En la camioneta, se encontraron vainas servidas, al parecer, de calibre nueve milímetros", agregó el investigador consultado.

La causa quedó a cargo del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Mercedes, que caratuló el hecho como " homicidio agravado " y dispuso una serie de diligencias en procuran establecer las circunstancias del crimen.

“Varios impactos de bala”

“Minutos después del hecho, alertamos a toda la policía de la zona y constatamos que en la Ruta 6, a la altura de Luján, apareció una camioneta totalmente incendiada y estamos tratando de establecer si es la partícipe de este ilícito”, afirmó el comisario inspector Guillermo Ayala.

“Además de ser personal del servicio penitenciario, esta persona realizaba el traslado de valores”, dijo el oficial de policía. Y agregó que, en la escena del crimen, se constató que “el vehículo tenía varios impactos de arma de fuego”.

El doloroso adiós

"'Mi nena, mi princesa, mi reina! Vida mía, te amo tanto, hermosa'. Siempre así me decías, te amo y te voy a amar toda mi vida... Estoy destrozada, hay mucho dolor en mi familia. Siempre tan loco, todo el que te conoce tiene alguna anécdota con vos", lo despidió una sobrina en redes sociales.

"Te voy a extrañar tanto tanto, 25 años acompañándome, de cerquita o con algún mensajito cuando lo necesitaba! Te amo y te voy a amar hasta mi último día y más también. Danos mucha fuerza, la misma que tenías vos", agregó.

Además, su sobrino y ahijado, Guido D'Anunzio, manifestó su dolor: "La peor noticia! Eras y serás para siempre mi segundo papá, Paul D'Anunzio. Me parte el alma de la manera que te fuiste. No creo poder superarlo jamás. Quiero que sepas que estás donde estés siempre te voy a llevar en mi corazón y vas a estar presente todos los días de mi vida! Me invade la tristeza en el alma. Te pido que me cuides mucho más de cómo lo hacías. Te amo padrino! Jamás te olvidaré!!!"