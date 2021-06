Alerta en Bragado por cuatro estafas millonarias a través del Home Banking

En las últimas dos semanas, cuatro vecinos de Bragado fueron víctimas de estafa a través de Home Banking; en total, las cifras robadas superan el millón de pesos y la jefa de la Policía Comunal, Liliana Pelle, brindó información para que los usuarios se encuentren en alerta y eviten caer en la trampa.

Según se informó, en dos de los casos las estafas fueron en cuentas del Banco Galicia, mientras que las otras corresponden al Banco Provincia.

Pelle dijo a Bragado TV que "en tres de los casos los delincuentes fingían ser personal de la entidad bancaria y, mediante engaño, lograron conseguir que las propias víctimas le aportaran información sobre las cuentas. En lo que respecta a la cuarta, se desconoce la forma en que se apoderaron de sus datos, ya que asegura no haber proporcionado ninguno".

Pelle indicó que también hubo un quinto hecho, en ese caso el delincuente ofrecía el cobro de un beneficio social a través de un organismo estatal, aunque no logró consumarse ya que el interlocutor cortó la llamada.

"El monto superior al millón de pesos fue transferido por los delincuentes a diversas cuentas, por lo que se dificulta su rastreo. No solo se apoderaron de los ingresos u ahorros de las personas denunciantes, sino que también los endeudaron, porque solicitaron préstamos", contó Pelle y solicitó que ante cualquier situación de este tipo se llame al 911.

Recomendaciones del Banco Central

Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes. Ante cualquier duda, se debe comunicar telefónicamente con el banco. Tiene que ser el cliente el que llame y nunca aceptar una llamada supuestamente originada en la entidad. Es una nueva práctica ilegal detectada que simula un error en una transferencia bancaria por la compra de un bien ofrecido.

Nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la App o acceder al Home Banking cuando se recibe una llamada supuestamente proveniente de la entidad bancaria. El cliente debe ser el que origina la llamada.

No brindar ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Tener cuidado con los enlaces sospechosos y asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión. Leer cada correo electrónico recibido con cuidado.

Utilizar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar por otras personas. No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.

No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

No usar redes de Wifi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

Mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de los equipos y las aplicaciones (se recomienda eliminar las que no se utilizan).

Aprender a diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales. Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad. Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores. Si se detecta un perfil falso se puede reportar la cuenta como spam.

Siempre se debe tomar un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias.

A través de WhatsApp

Una nueva modalidad del “Cuento del tío” tiene en alerta a Junín y al resto del país. Se trata de ilícitos que fueron aumentando durante la cuarentena.

Según informaron, a través de mensajes de WhatsApp, una supuesta persona conocida, familiar o amigo, contacta a la víctima y le avisa que cambió de número de teléfono y que lo agende nuevamente.

Siguiendo la conversación, “el delincuente le pregunta al damnificado si conoce a alguien que quiera comprarle dólares o una casa de cambio”.

En el paso siguiente, si la víctima se muestra interesada en realizar la transacción y se ofrece como comprador, el ladrón le pasa su número de CBU y le pide que le transfiera los pesos, y le dice que, al día siguiente, “nos encontramos, así te doy los dólares”.

Si bien en nuestra ciudad no se habría concretado la estafa, en otros puntos de la Argentina hubo que lamentar el ilícito, por lo que las fuentes policiales emitieron un alerta.