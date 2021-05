Solo cuatro de las causas por femicidios ocurridos en 2020 alcanzaron sentencias

Solo 4 de las 247 causas judiciales por femicidios ocurridos durante 2020 alcanzaron sentencias, mientras que 32 fueron archivadas por diversos motivos y 209 continúan en proceso judicial, de acuerdo a los datos relevados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

De acuerdo al informe publicado ayer, el 13% (32) de las causas judiciales habían sido archivadas; el 84% (209) continuaban en proceso judicial: el 68% (169) en etapa de investigación y el 16% (40) en etapa de juicio, en tanto que el 2% (4) habían finalizado con sentencia condenatoria firme y para las restantes 2 no había información sobre su estado.

El relevamiento señaló que "debido a la fecha de corte, el tiempo de trabajo de las causas iniciadas en el primer trimestre del año es mayor al de las iniciadas en los últimos trimestres, con lo cual es esperable que la mayoría de ellas se encuentre en investigación".

Para este informe se relevaron 247 causas judiciales en las que tramitaba la investigación de los femicidios de 251 víctimas directas con 278 sospechosos de haber cometido el asesinato, de los cuales al menos 12 no habían sido identificados.

En ese marco, se registraron 282 imputaciones y carátulas en causas judiciales, puesto que en algunas causas se registraron más de una víctima directa o más de un sospechoso.

El 65% (184) de las imputaciones en las causas judiciales aplicaron el artículo 80 inciso 11 del Código Penal de la Nación (el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género), solo ese inciso, con otras agravantes o en concurso con otros delitos.

Luego, en el 23% (65) no se aplicó ese articulado y se destacan las imputaciones conforme el inciso 1 del art. 80 del CPN, esto es, por el vínculo, en 25 casos; y conforme el inciso 4 del art. 80 del CPN en 5 casos (por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión). Luego, otras 35 imputaciones más no contenían el inciso 11.

Por otra parte, en el 11% de los casos (30), se informaron las carátulas de las causas y no las imputaciones, esto se debe a que en algunas situaciones los sospechosos del crimen no habían sido identificados, en otros se habían suicidado luego de cometer el hecho o no se habían formalizado las imputaciones a la fecha de corte de este registro. Finalmente, en 3 casos no se proporcionaron datos sobre las imputaciones (1%).

Luego de cometido el hecho, 41 femicidas se suicidaron, por lo que se extinguió la acción penal: en 22 casos la causa judicial fue archivada, en 15 continuaba la investigación y en los restantes 4 los sujetos fueron sobreseídos y se dio por finalizada la causa.

Por su parte, se extinguió la acción penal respecto de otros 5 por otras causas de muerte (4 sobreseídos con causa finalizada y uno con causa archivada). Además, para uno se dictó auto de sobreseimiento por inimputabilidad, ordenándose medida de seguridad.

Conforme a la información registrada hasta el 31 de diciembre de 2020, se había dictado falta de mérito para dos varones, pero con causa en investigación.

Por su parte, 178 varones se encontraban privados de libertad en unidad carcelaria: 133 en etapa de investigación, 41 en etapa de juicio y 4 con sentencia condenatoria firme.

De los restantes, 22 se encontraban en libertad, 5 privados de la libertad en su domicilio, 2 con internación y/o con medida de seguridad, y 5, que tenían entre 16 y 17 años, se encontraban privados de la libertad, todos con causa en etapa de investigación. Finalmente, de 5 no se informó su situación procesal, 2 tenían causa judicial en trámite; y las causas de 12 desconocidos continuaban en trámite.

En Junín y la Región

El 7 de mayo encontraron sin vida a como Lorena Quilogran, de 37 años. Estaba enterrada en un predio rural de la localidad de Ascensión, partido de General Arenales. Días antes de que las autoridades policiales hallaran el cuerpo, su pareja, Ramón Báez (48), había denunciado la desaparición de la mujer; luego quedó detenido e imputado por considerarse el autor del hecho.

Tras 18 días de búsqueda, en la mañana del 13 de agosto, el cuerpo sin vida de Rosa Inés Fernández, de 29 años, fue encontrado envuelto y enterrado en una obra en construcción de una vivienda, de calles Siria y Necochea, en Junín.

Un día antes había sido detenido el asesino, su exmarido Sandro González (40), que había trasladado a la mujer en su vehículo a la zona de Magaldi y Quintana, donde había descendido para dirigirse a la vivienda de su amiga, a la que nunca llegó.

En 2020 hubo 251 víctimas

Un total de 251 víctimas directas de femicidios fueron contabilizadas durante 2020, de las cuales el 84 por ciento tenían un vínculo previo con su asesino, mientras que casi el 80 por ciento de los casos ocurrieron en un contexto de violencia doméstica, según determinó la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina estableció que el año pasado se registró uno cada 35 horas, que hubo un total de 251 víctimas directas en nuestro país, entre ellas 6 consideradas travesticidio/transfemicidio, y 36 femicidios vinculados.

Según el informe oficial, la tasa cada 100.000 mujeres el año pasado fue 1,09 y la evolución de la distribución de femicidios directos se mantuvo relativamente estable entre 2017 a 2020.

Siete provincias tuvieron una tasa mayor que el promedio nacional: Jujuy (2,82); Tucumán (2,10); Chaco (1,97); Salta (1,53); Misiones (1,43); Santa Fe (1,38); y Corrientes (1,23). Aunque en algunas de ellas sucedieron pocos casos, el número es alto porque en la población de esos distritos hay menos mujeres.

Si se tienen en cuenta solo las cantidades en números absolutos, el año pasado el 37 por ciento de los femicidios directos de Argentina ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, seguido por el 10 por ciento de los casos en la provincia de Santa Fe, ambas con una amplia población femenina.

La OM de la Corte informó que del total de víctimas 244 eran mujeres y 6 eran mujeres trans/travesti, mientras que para la víctima restante no se ha podido establecer si se trataba de una mujer o de una mujer trans/travesti porque el cuerpo se encontraba carbonizado, aunque sí se notificó que era mujer.

En al menos el 84 por ciento de los casos había vínculo previo con el femicida: en el 59 por ciento eran pareja (116 casos) o expareja (51 casos); el 10 eran familiares y el 15 por ciento tenían otro tipo de vínculo (amigos, vecinos, conocidos por redes sociales, por trabajo, exalumnos, y también clientes prostituyentes y proxenetas).

Además, con el análisis de los vínculos entre víctimas y agresores, se observó que de 195 de las 247 causas judiciales de femicidios con víctimas directas, el 79 por ciento ocurrieron en un contexto de violencia doméstica.

Con relación a los hechos previos de violencia de género, al menos 41 víctimas directas habían efectuado denuncias formales contra los violentos, esto es, al menos en el 15 por ciento del total de vínculos.

Por otra parte, el promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37,9 años y del total de casos 24 eran niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) y, en el otro extremo, el 11 por ciento tenía 60 años o más al momento del hecho.

Sin embargo, el grupo etario con la tasa más alta fue el de 35 a 44 años (2,06 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres).

En tanto, el 74 por ciento de las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas en viviendas, esto es, casi 3 de 4 víctimas: el 40 por ciento en la vivienda que compartían con el femicida, el 23 en su propia vivienda, el 7 en la vivienda del agresor, y el 4 en otro inmueble.

Las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas principalmente mediante la fuerza física (32 por ciento), el uso de armas blancas (26) y el uso de armas de fuego (18%).

Luego de cometer el hecho, 38 asesinos (14 por ciento) se suicidaron inmediatamente y 3 más lo hicieron de manera posterior (15 por ciento del total).

Además, de acuerdo al informe de la Corte, al menos 7 violentos pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 a la Policía provincial, 1 al Ejército, y 1 sin datos sobre la fuerza a la que pertenecía.

Para el presente informe, se relevaron 247 causas judiciales en las que tramitaba la investigación de los femicidios de 251 víctimas directas con 278 sujetos activos (femicidas).