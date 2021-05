Otro daño de silobolsas genera preocupación en el sector rural de la Región

Un nuevo daño de silobolsas preocupa al sector rural y a las autoridades de seguridad juninenses. Esta vez ocurrió en un campo situado a 6 mil metros del cruce de las rutas provinciales 65 y 46, en la localidad de Morse, donde aparentemente autores ignorados habrían cometido la rotura de los silobolsas con cereal, aunque no se constató ningún faltante.

Tras concretar las averiguaciones de rutina, la Policía logró contactarse con el propietario del predio rural, José Agustín Ronchi (67), domiciliado en la localidad de O’Brien, en Bragado, quien concurrió al campo junto con su hermano y, con excepción del daño, no constató ningún faltante de cereal, informaron fuentes policiales a este diario.

El silobolsa dañado tenía aproximadamente 160 toneladas de soja y otro con 360 toneladas de maíz.

Por lo expuesto, se procede a labrar actuaciones judiciales por "Daño" con intervención de la UFIJ 5 del Departamento Judicial de Junín.

Los investigadores policiales no hallaron huellas de vehículos ni rastros y quieren saber si el hecho delictivo tiene vinculación con el ocurrido en Baigorrita.

Antecedente

Como informó Democracia la semana pasada, en un campo de la localidad de Baigorrita un productor rural de Chacabuco sufrió la rotura de un silobolsa que contenía 200 toneladas de trigo.

Según informaron, con la lluvia registrada, se humedeció el cereal y se originaron hongos, por lo que se perdió toda la cosecha.