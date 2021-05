Ya se incautaron vehículos y labraron 30 actas por violar el confinamiento en Junín

En el segundo día del nuevo confinamiento establecido por el Gobierno nacional, para mitigar el avance del coronavirus, en Junín se secuestraron vehículos y labraron unas 30 actas a vecinos por incumplimiento del DNU por circular fuera del horario establecido (después de las 18), sin el permiso correspondiente destinado a trabajadores esenciales.

Cabe destacar que efectivos policiales, agentes de Seguridad Vial y municipales realizan los controles en las rutas y en los accesos a Junín y dentro de la Ciudad, en el marco de las nuevas medidas de cumplimiento obligatorio.

Desde ayer, demás, se cerraron los accesos al Parque Borchex y la Laguna de Gómez, donde se realizaron operativos de disuasión.

“Estamos trabajando en el territorio cumpliendo el DNU presidencial y controlando los negocios. En algunos casos, cuando hay aglomeraciones en la vía pública o se realizan actividades físicas al aire libre, las personas son disuadidas”, afirmó a Democracia, el director de Seguridad municipal, Luis Chami.

Y recordó que “los que se encuentran en la calle fuera del horario, sin el permiso de circulación, son notificados de la violación del DNU”.

En este sentido, destacó que “el sábado fue tranquilo y hasta acá no hubo llamados por reuniones clandestinas. La gente está acatando bien las medidas”. Y señaló que la ciudad “está paralizada”.

“Nosotros tenemos el despliegue policial con inspectores de tránsito municipales. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el Municipio, además, con colaboradores que contrató el Intendente para ponerlos en la calle controlando”, afirmó.

Retenes viales y tareas de prevención en parques y plazas son algunos de los operativos en la vía pública, donde se reforzaron los trabajos para garantizar el cumplimiento de los decretos que extendieron la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Como parte del plan de prevención local, también se dispusieron controles sobre las unidades de transporte público de pasajeros, con el objetivo de verificar los permisos de circulación y garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección recomendadas.

“El empleado no está obligado a trabajar”

En relación a la actividad comercial, Chami manifestó que “a los comercios que infringen las normas y son reiterativos les hacemos la constatación y contravención. Además, los comerciantes que deciden cerrar quieren que el resto acompañe porque es un esfuerzo que se tiene que hacer entre todos”.

“Los propios comerciantes nos piden que los no esenciales, que tienen que estar cerrado, cumplan el horario de cierre y con las normativas”, indicó.

Al respecto, destacó que “los no esenciales pueden trabajar con los patrones y no pueden obligar a ir al empleado porque lo dice el artículo 5 del DNU y lo estarían violando. Pueden abrir y hacer el take away, pero con los dueños. Hay que aclararlo porque hay una interpretación errónea. La intención es bajar la circulación”.

"Pasibles de una causa judicial"

El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, advirtió que quienes no tengan el certificado que los habilite para circular y sean detenidos en los controles realizados por las fuerzas de seguridad serán pasibles de una causa judicial, y pidió a la gente que no sea esencial "no salir a la calle".

"La población conoce bien las consecuencias de este tipo de situaciones porque hace más de un año y meses que estamos realizando estos controles", dijo el funcionario nacional y agregó que "al que no tiene el certificado que lo habilite se le va a labrar un acta, se va a dar curso a una fiscalía y va a ser pasible de una causa judicial".

De todas formas, Villalba aclaró que "el que tiene que salir a trabajar porque tiene el permiso de esencial no va a tener ningún problema, puede transitar en el camino habitual, salvo los lugares de la ciudad que estén cerrados".

"Cada jurisdicción va a determinar y ha diseñado controles internos dentro de la ciudad de Buenos Aires o en los municipios y en las provincias. Con las fuerzas federales tenemos un despliegue complementario en 31 municipios del conurbano que están haciendo controles", dijo el funcionario nacional.

También explicó que "respecto al tránsito y los comercios que no deberían estar habilitados tienen que ver con el diseño de control que haga cada jurisdicción".