Confinamiento: comenzaron los controles y cerraron la Laguna y el Parque Borchex

Integrantes de la Policía comenzaron ayer con los controles en las rutas y en los accesos a Junín y dentro de la Ciudad, en el marco de las nuevas medidas de cumplimiento obligatorio establecidas por el Gobierno nacional, por lo que se volvieron a pedir los permisos de circulación.

Retenes viales y tareas de prevención en parques y plazas fueron algunos de los operativos en la vía pública, donde se reforzaron los trabajos para garantizar el cumplimiento de los decretos que extendieron la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Al respecto, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, confirmó a Democracia que “van a estar los controles en todos lados y se cierra el parque Borchex y la Laguna de Gómez”.

“Va a haber movimiento de la Policía pidiendo los permisos de circulación en las rutas y dentro de la Ciudad. Al que no sea esencial y ande circulando se le va a aplicar el DNU y se le secuestrará el vehículo en que circule”, subrayó.

Como parte del plan de prevención local, también se dispusieron controles sobre las unidades de transporte público de pasajeros, con el objetivo de verificar los permisos de circulación y garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección recomendadas.

En la Provincia

En este contexto, el Gobierno bonaerense anunció que incrementará los retenes y los controles en el corredor vial atlántico, el peaje Hudson y la Ruta 2 sentido a Mar del Plata y las estaciones de trenes y terminales de ómnibus para evitar desplazamientos con motivo del fin de semana largo y en medio del confinamiento dispuesto ante la segunda ola de coronavirus.

Esta medida, se explicó, "tiene como principal objetivo evitar el desplazamiento hacia la Costa durante el fin de semana largo".

Además, los controles contarán con la participación de personal de las fuerzas federales y agentes de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y de la Dirección Provincial de Fiscalización de Transporte.

El trabajo articulado entre las distintas fuerzas de seguridad y jurisdicciones se llevará adelante durante los 9 días que dure el confinamiento dispuesto por las autoridades nacionales.

Además, la Subsecretaría de Transporte tendrá presencia en rutas, terminales de colectivos y principales centros de trasbordo del área metropolitana.

Los fiscalizadores estarán de manera permanente en estaciones de trenes de Florencio Varela, San Martín, Quilmes, La Matanza, Vicente López, Burzaco, Laferrere, González Catan, Lanús y Wilde. También en las estaciones de ferrocarril de Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y José C. Paz.

Las terminales de ómnibus del interior bonaerense con presencia de agentes serán las de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Junín y Trenque Lauquen.

Además de los retenes anteriormente mencionados, se montarán operativos para controlar los permisos de circulación en Peaje Autopista Buenos Aires- La Plata, altura Dock Sud, en Pergamino, Junín, Pehuajó, Bragado, Zárate, Guaminí, Bahía Blanca, Necochea y Mar del Plata.

"Pasibles de una causa judicial"

El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, advirtió que quienes no tengan el certificado que los habilite para circular y sean detenidos en los controles realizados por las fuerzas de seguridad serán pasibles de una causa judicial, y pidió a la gente que no sea esencial "no salir a la calle".

"La población conoce bien las consecuencias de este tipo de situaciones porque hace más de un año y meses que estamos realizando estos controles", dijo el funcionario nacional y agregó que "al que no tiene el certificado que lo habilite se le va a labrar un acta, se va a dar curso a una fiscalía y va a ser pasible de una causa judicial".

De todas formas, Villalba aclaró que "el que tiene que salir a trabajar porque tiene el permiso de esencial no va a tener ningún problema, puede transitar en el camino habitual, salvo los lugares de la ciudad que estén cerrados".

Respecto a los controles que comenzaron ayer, con la entrada en vigencia del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, Villalba explicó que "en los principales accesos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires se están realizando con normalidad" y destacó el poco movimiento al asegurar que "la gente sabe que no tiene que salir".

Luego, agregó que también se están realizando controles dentro de cada municipio o ciudad del país.

"Cada jurisdicción va a determinar y ha diseñado controles internos dentro de la ciudad de Buenos Aires o en los municipios y en las provincias. Con las fuerzas federales tenemos un despliegue complementario en 31 municipios del Conurbano que están haciendo controles", dijo.

También explicó que "respecto al tránsito y los comercios que no deberían estar habilitados tienen que ver con el diseño de control que haga cada jurisdicción".

Finalmente, Villalba agregó que los controles que realizan las fuerzas federales en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y en toda la zona de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mejoran la seguridad en la zona e "implican un mayor control en esta materia".

"En el caso de las fuerzas federales, el año pasado, los controles en los accesos han significado la disminución de los delitos que se cometían interjurisdiccionalmente. La presencia de las fuerzas de seguridad en accesos y egresos a pueblos o ciudades o en la zona del AMBA implican un control mayor en materia de seguridad", afirmó el funcionario.