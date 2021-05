En cuatro meses habrían desactivado unas 500 fiestas clandestinas en Junín

Desde la Dirección de Seguridad de la Comuna se habrían desactivado y detectado alrededor de 500 fiestas clandestinas en los primeros cuatro meses del año 2021, ya que por mes desagotan entre 120 y 130.

Las autoridades se anotician a través de llamados al 147, 911, 132 y teléfonos particulares.

Una de las particularidades es que muchas veces los denunciantes son los mismos padres de los jóvenes participantes de la fiesta, ya que están preocupados y quieren que desactiven estos eventos que ponen en riesgo la salud, no solo del joven sino de toda la familia y allegados.

Entre las características de la organización de las fiestas está que cambian de lugar para evadir los controles de la Policía o de los inspectores municipales que actúan en estos casos.

Desde la Comuna, en principio, tratan de disuadir a la gente para que no participe de la fiesta y, cuando no se logra, se inicia un expediente judicial.

Juzgado de Faltas

Desde el Juzgado de Faltas N°1 aseguraron que se lleva adelante un estricto seguimiento de las causas que se inician, las cuales en su totalidad devienen en multas sancionatorias para los responsables.

Al respecto, la doctora Nora Serafino, titular de dicho juzgado, señaló: "Hasta el momento se han tramitado numerosos expedientes por fiestas clandestinas, los cuales ya han tenido sus respectivas sanciones. Hay que aclarar que lo que llega a nuestro Juzgado de Faltas son las actuaciones que siguen curso en lo penal, es decir, cuando las fiestas son multitudinarias o que incumplen normativas sanitarias, eso va al Juzgado Federal. En definitiva, lo que llega a nosotros son las actuaciones de reuniones con menos cantidad de concurrentes, de 30 o 40 personas, y que se detectan en domicilios particulares".

"Más allá de eso y de las actuaciones que trascienden en los medios, hay que decir que hay mucho trabajo por parte de las autoridades y que todas las actuaciones que fueron certificadas con sus debidos procedimientos han terminado en sanción. Es más, en algunas hubo apelaciones y hemos tenido confirmación de la sentencia por parte del Juzgado Correccional y en otras se está tramitando su apelación", agregó.

Costos

"Hoy en día estas multas van desde un módulo a diez, lo que significa que pueden llegar hasta los 135.000 pesos y la cantidad de módulos depende del contexto en el que se realizó el evento, la concurrencia de personas, las circunstancias personales del imputado y la predisposición del infractor de desactivar la fiesta o no", agregó Serafino. En este sentido, vale recordar que el intendente, Pablo Petrecca, impulsa un proyecto para que el valor de las multas ascienda, de manera tal de seguir desalentando las fiestas clandestinas.

Respecto del procedimiento, Serafino indicó: "Ante la denuncia de un vecino, la autoridad llega para desalentar la realización del evento, pero si ya se está llevando a cabo, lo que corresponde es disuadir y labrar la infracción".

Para finalizar, la titular del Juzgado de Faltas N°1 detalló: "Hay muchas actuaciones que ya han sido resueltas, otras que estamos tramitando y tenemos que decir que todos los fines de semana siguen llegando más. Hasta ahora, lo que hemos visto es que no hay reincidencia, es decir, no se repiten personas ni domicilios en las actuaciones realizadas, lo que habla de la efectividad en la persuasión y de las actuaciones".

En campos

El sábado último, hubo una fiesta en un campo del partido de Junín, que si bien en principio era para 60, se juntaron 300 personas y finalmente se suspendió ante el apercibimiento de las autoridades, con posibilidad de tener que pagar elevadas multas.

Así como sucedió ese día, se han dado otras fiestas en sectores rurales, pero también en domicilios particulares o en casa quintas. Son los mismos vecinos o padres de los menores los que llaman a la Policía o a Seguridad para alertar. Si pasan de 70 a 80 personas, la autoridad que actúa es el Juzgado Federal.