Balearon a una niña de dos años durante un ataque en Rosario

Una niña de dos años resultó gravemente herida al ser baleada en el abdomen por desconocidos que abrieron fuego contra una casa, en el barrio Fisherton, en la zona norte de la ciudad de Rosario.

El ataque se perpetró el lunes por la tarde en la calle Franklin al 7.900 y la menor debió ser operada en el Hospital de Niños Zona Norte, donde permanecía internada.

Según informa el sitio del diario local La Capital, alrededor de las 18:30, desconocidos que arribaron en un auto y una moto abrieron fuego y la nena, que jugaba en la vereda junto con otros pequeños, recibió un disparo en el abdomen. La abuela de la niña señaló que los atacantes "pasaron y empezaron a tirar".

"Estábamos todos tomando mate, estaban todos los vecinos y la nena estaba ahí", contó la mujer, que dijo desconocer el motivo del ataque: "No nos metemos con nadie, no estamos en cosas raras", aseguró llorando y con las manos aún ensangrentadas al canal 3 local. "Me dijeron que me quede tranquila que iba a estar bien, pero la tienen que operar", añadió.

De acuerdo con testigos, los atacantes, que por el momento se mantenían prófugos, realizaron al menos ocho disparos desde los vehículos, que pasaron por el lugar a gran velocidad.