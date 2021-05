Violento asalto a un jubilado ex jugador de Gimnasia y Estudiantes

Un ex futbolista de Estudiantes y Gimnasia, de 83 años, fue salvajemente golpeado por tres delincuentes que entraron a robar a su casa, en la ciudad de La Plata.

El violento hecho de inseguridad fue sufrido por Eduardo "Monono" Domínguez que se desempeñó como delantero en 107 partidos oficiales, entre las décadas de los cincuenta y sesenta, en los dos clubes platenses, además de en Huracán y Atlanta.

Según se conoció en las últimas horas, Domínguez fue sorprendido el jueves pasado por la mañana que aprovecharon que se descuidó y dejó la puerta abierta en su casa situada en la calle 40, entre 16 y 17.

De inmediato los asaltantes, dos jóvenes de unos 20 años y un hombre de unos 30, redujeron al ex futbolista, a quien atacaron a trompadas y patadas, por lo que terminaron derribándolo.

Domínguez fue despojado de un reloj pulsera, un anillo de oro que había comprado en Bolivia en los años cincuenta y demás elementos de valor.

Los delincuentes escaparon y se mantenían prófugos, mientras que Domínguez quedó tirado en el piso de su casa, con diversos hematomas y traumatismos.

"Los delincuentes me pegaron trompadas y hasta patadas estando ya tirado en el piso. Fueron unos pocos segundos. Eran dos pibes que no llegaban a 20 años y otro de 30", contó el ex jugador, que actualmente utiliza un andador para movilizarse.

"Ni les importó mi edad y que me ayudo para moverme con un andador. Tengo otros hematomas en otras partes de cuerpo. Me acuerdo de lo que me hicieron y me da muchísima bronca e impotencia", expresó a un medio local.