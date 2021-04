Desactivaron 40 fiestas clandestinas con 500 personas durante el fin de semana en Junín

Pese a las nuevas restricciones horarias, impuestas para frenar la segunda ola de coronavirus, que impiden circular entre las 0 y 6, durante el fin de semana en Junín desarticularon alrededor de 40 fiestas clandestinas de las que fueron disuadidas 500 personas en total.

“Hubo varios llamados al 911 que alertaron sobre estas reuniones que se fueron desarticulando a través del diálogo y en algunas se aplicó el DNU”, afirmó a Democracia el director de Seguridad municipal, Luis Chami.

A su vez destacó el alto acatamiento de la sociedad a las nuevas medidas restrictivas y de los “locales gastronómicos que desconcentraron a horario sin ningún inconveniente”, pero manifestó que “hay algunos que no entienden que hay una decisión presidencial que se tiene que cumplir”.

“La mayoría acompaña las medidas”

El Gobierno nacional volvió a resaltar que "la inmensa mayoría de los argentinos" acompaña las medidas dispuestas para frenar el aumento de casos de coronavirus, pidió a los dirigentes opositores "no confundir" a la sociedad, que "está angustiada" y valoró el esfuerzo de los trabajadores de la salud.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, coincidieron en destacar que la mayoría de las personas "quiere cuidarse" y cumple con las disposiciones fijadas por las autoridades nacionales para bajar los contagios de Covid-19 en los próximos 15 días.

"La inmensa mayoría de los argentinos acompaña las medidas y se está cuidando", dijo Cafiero sobre las últimas medidas contra el coronavirus. "Son decisiones que tienen un sentido común que es el cuidado de la vida, que es lo más prioritario", resaltó el funcionario.

Además pidió a los dirigentes políticos de la oposición que "actúen con responsabilidad", que "no confundan más a la gente" y sobre todo que "no angustien más".

Sobre la medida que estableció clases virtuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por 15 días, dijo que se trata de una disposición que "ya está tomada" y aclaró: "Todos queremos la presencialidad (en las aulas) pero necesitamos 14 días para volver a la virtualidad y avanzar en las medidas".