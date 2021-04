Detienen a otro joven por el asesinato de Tomás Romero, quien fue apuñalado

Tras profundizar las tareas investigativas respecto al asesinato de Tomás Romero, de 14 años, en el barrio Villa del Carmen, personal de la DDI Junín y la Fiscalía N° 12 actuante, a cargo del Dr. José Alvite Galante, lograron reunir los elementos de pruebas para avanzar en la imputación de un joven de 22 años quien la noche del homicidio participó en la trágica reyerta y que la familia de la víctima sindicaba como tal.

A primeras horas del día, efectivos de la DDI llevaron a cabo seis allanamientos en distintos objetivos de Junín y lograron dar con el investigado y precedieron a la detención emanada por el Juzgado de Garantías actuante.

El capturado, de 22 años, fue trasladado a la sede de la DDI, en calle Quintana 45, a los fines de ser indagado por el delito de “homicidio”, para luego quedar alojado en una dependencia policial de la región.

El hecho

Tomás Alejandro Romero fue asesinado en la noche del viernes 12 de marzo a raíz de ser atacado con un arma blanca. En ese momento, otro adolescente de 15 años había sido aprehendido como acusado por el homicidio.

El hecho ocurrió en un descampado ubicado en la esquina de calles Alberdi y Monseñor Peira, donde -en el medio de una pelea- hirieron de muerte a Romero. Fue llevado al Hospital Interzonal, pero allí falleció por herida corto punzante a la altura del tórax, en la madrugada del sábado.

La víctima fatal se encontraba con otros tres adolescentes cuando comenzó a discutir con el agresor, quien le aplicó finalmente el puntazo que luego le provocó la muerte.

Cabe destacar que efectivos de Policía Local, que se encuentran cumpliendo funciones en el destacamento móvil de calles Bozzetti y Almafuerte, fueron alertados por un amigo de Tomás de que había sido agredido con un cuchillo.

Al arribo del personal policial del Comando Patrullas fueron aportados datos de uno de los agresores, quien fue aprehendido a unos 200 metros del lugar y trasladado a la Comisaría Segunda y reconocido por el joven que había alertado a la Policía. Luego, fue trasladado a un centro de contención de menores.

La Policía encontró el cuchillo con el cual apuñalaron a la víctima, en un descampado, luego de un rastrillaje.

“Me lo mataron”

Durante una marcha en pedido de justicia que se realizó días después del homicidio, la madre de Romero expresó a Democracia: “Yo quiero que se haga justicia porque a mi hijo me lo mataron”.

“Yo quiero que en paz descanse y esté tranquilo porque a mí me destrozaron el corazón. Yo quiero que ellos paguen, porque hay dos que no están detenidos, uno mayor y otro menor. El que está preso tiene 17 años. Ahora falta uno que tiene 15 y otro de 22”, afirmó.