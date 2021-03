Piden justicia por Rosa Fernández

A nueve meses del femicidio de Rosa Fernández, esta mañana, a las 9, se realizará una marcha en pedido de justicia de la joven de 29 años que fue asesinada en Junín por Sandro González.

Desde el 26 de julio, Rosa estuvo desaparecida por 18 días, mientras sus familiares y la Policía de Junín la buscaron de manera incansable. Finalmente, su cuerpo fue encontrado envuelto y enterrado en una obra en construcción ubicada en Siria, entre Pringles y Necochea.

“Quiero que se haga justicia, que esto no quede en la nada y que todos los culpables vayan presos. No quiero que lo metan preso y que por buena conducta salga de la cárcel. Mi hija no se merecía eso. Tiene cuatro hijos hermosos”, había expresado Nilda, la madre de la víctima en diálogo con Democracia.