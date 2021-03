“Hay testigos que no se animan a declarar”, dijo la mamá de Agustín Sidoti en la marcha

Al grito de “Agustín”, decenas de familiares, allegados y amigos marcharon ayer por la tarde en las calles céntricas de Junín en pedido de justicia por Agustín Sidoti, el menor de 13 años que falleció el año pasado a raíz de una descarga eléctrica en la terraza de su vivienda.

Recién “hace un mes pude meterme en este tema judicial, porque se me hacía imposible. Hay testigos que no se animan a declarar y les pedimos que lo hagan”, afirmó la madre del joven desde la plaza 25 de Mayo.

“Mi vida cambió rotundamente de un momento a otro y no quiero que a nadie más le pase lo mismo”, expresó quebrada en llanto.

“Perder un hijo de esta manera es lo peor que le puede pasar a una madre. Por eso, les pido que piensen cuando hagan una conexión clandestina”, solicitó.

“Cuando comenzó la idea de esta movilización solo era por Agus, pero también es para concientizar sobre las conexiones clandestinas y el robo de luz, ya que le pueden robar la vida a una persona”, manifestó con dolor.

“Te amo hijo y quiero justicia. Agustín, presente”, reclamó.

La manifestación concluyó en el edificio de los Tribunales de Junín, donde las 150 personas se concentraron al grito de “justicia”.

El hecho

El trágico hecho ocurrió en la noche del martes 20 de octubre de 2020. Agustín Sidoti falleció tras recibir una descarga eléctrica cuando estaba en la terraza de su casa, ubicada en Libertad 243, casi Bernardo de Irigoyen.

Personal policial se hizo presente en el lugar del hecho y le practicó maniobras RCP hasta la llegada de la ambulancia, que luego lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”, donde dejó de existir.

Gabriel Ramírez, tío de Agustín, en diálogo con TeleJunín, hizo referencia a la baranda o la reja que tenía electricidad y que era compartida por el comercio vecino a la casa del chico.

“Mi sobrino subió a la terraza, cuando estaban por cenar, a buscar una mascota. Tocó la baranda y recibió la descarga eléctrica. Esto tiene que ver con el negocio vecino que hizo una conexión eléctrica que no estaba bien”, afirmó Ramírez.

“La guirnalda estaba en el negocio de al lado de la casa de mi hermana, pero la reja o la baranda es compartida, entonces la electricidad avanzó hacia la casa de mi hermana”, explicó a TeleJunín.

Según lo explicado por el entrevistado, la gente del negocio habría cortado cables o comenzado a sacar cosas “una hora después del hecho y nosotros lo pudimos saber porque mi papá vive enfrente”, dijo Ramírez.

“Si bien hubo relevamiento de EDEN, de todo tipo, las pruebas las sacaron esa misma noche”, aseguró.

El entrevistado dijo que a partir de lo que pasó se estaban reuniendo pruebas. “La Fiscalía está ahora a cargo del doctor Javier Ochoaizpuro. Investiga el doctor Andrés Crosetti, que está reuniendo todas las pruebas y ya estamos en la etapa final, para imputar a los responsables”, dijo.

Cabe mencionar que la familia de Agustín Sidoti es asesorada por el doctor Darío de Ciervo.

“Todos saben quiénes son los culpables”

“Los plazos de la Justicia son distintos a los del dolor de una familia destruida por esta gente que, aparte de todo lo que hicieron, son inhumanos porque nunca se acercaron para dar el pésame o alguna explicación”, lamentó Ramírez.

“La Justicia tiene sus tiempos… Por pandemia, por una cosa o por otra va buscando pruebas y queremos que determine quiénes fueron los culpables”, dijo.

Y afirmó que la familia del niño fallecido está destrozada: “Mi hermana no tiene consuelo y mi padre tampoco. Y el resto de la familia está toda destruida. Buscamos un poco de justicia, no nos va a devolver a Agustín pero queremos que los responsables paguen como corresponde. No pedimos nada fuera de la realidad. Ya todos saben qué pasó y quiénes son los culpables, falta que la Justicia se expida”.