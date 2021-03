Reunión con fomentistas para continuar delineando el Plan Integral de Seguridad

Autoridades de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín se reunieron con fomentistas para presentar los lineamientos del Plan Integral de Seguridad local y discutir algunas de las problemáticas relacionadas con la materia, de manera tal de escuchar todas las voces antes de la puesta a punto del plan.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, afirmó: "Fue una reunión muy importante con la Federación de Sociedades de Fomento y les queremos agradecer por la predisposición que tienen para trabajar en conjunto. La Federación siempre ha brindado un acompañamiento permanente a la Secretaría de Seguridad, al Gobierno actual y a todos los gobiernos. Particularmente, Osvaldo siempre estuvo comprometido para buscar la tranquilidad pública de la ciudad".

"Hoy participaron fomentistas históricos como Julio Miguenz y fomentistas nuevos, que acaban de asumir, todos con muchas ganas de trabajar. En nuestra ciudad tenemos 50 sociedades de fomento, lo que demuestra la importancia que tienen. Ellos permanentemente nos convocan, nos nutren, nos exigen y nos piden y para nosotros son un norte", agregó el funcionario.

También detalló que, durante el encuentro, los fomentistas hicieron varios pedidos para que se puedan incluir dentro de este Plan de Seguridad local. "Esto es lo que nos ha pedido el intendente Petrecca, que escuchemos a las instituciones, y por eso venimos manteniendo reuniones con los diferentes sectores. Estas reuniones son muy enriquecedoras. Hoy estuvimos con 20 fomentistas, con 20 realidades diferentes y por eso debemos escucharlos a todos", dijo Rosa.

Por su parte, el presidente de la Federación, Osvaldo Giapor, expresó: "Somos 20 fomentistas porque es como está integrada la comisión de la Federación de Sociedades de Fomento, que representa a todos los otros fomentistas. Nosotros venimos diciendo que la seguridad no se trata solo de que el policía ande en la calle, sino también de que haya luz, de que se puedan podar los árboles y varias cuestiones más. También necesitamos que las calles de tierra estén arregladas para que el patrullero pueda circular bien y no se rompan".

Y agregó: "No tenemos ganas de pelear con nadie, solo estamos pidiendo lo que creemos importante. A una ciudad como la nuestra, que crece todos los días, la debemos tener bien y llevar las necesidades a los barrios que están lejos del centro. Sabemos que el intendente y su gente están trabajando mucho y por eso les pedimos tantas cosas. Otra cuestión importante es que consideramos fundamental que los foros de seguridad vuelvan a funcionar, para poder tener una conversación directa con los jueces y los fiscales".

"Queremos una Justicia que converse con nosotros, como lo hacemos con el intendente. De todas formas, vemos como positivas estas reuniones porque algo saldrá de todo esto. El intendente quiere que los foros vuelvan, pero la pandemia frenó esa iniciativa. Ojalá podamos volver porque queremos opinar con la policía y los fiscales para que la ciudad esté cada vez mejor".