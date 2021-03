Chami: “La Justicia no tiene ninguna herramienta para este tipo de casos”

El director de Seguridad, Luis Chami, mantuvo una entrevista con TeleJunín Noticias en la que hizo referencia a la situación del menor fallecido días atrás, Tomás Romero, y aseguró que “la Justicia tendría que haber tomado intervención hace muchísimo tiempo”.

A su vez, destacó la instalación de la Casilla de Seguridad en el barrio y el móvil “que a los 200 metros detuvo al agresor de este chico”.

“Llegamos al barrio por el problema de Silvia (una vecina). Ya veníamos con problemas por la situación de los menores y lo veníamos trabajando con la Justicia. Pusimos la casilla de seguridad y el móvil a los 200 metros detuvo al agresor de este chico. Fue una pelea entre menores”, explicó.

“Llegamos a un límite, podemos organizar toda la prevención, que el patrullero esté a 200 metros, pero si a 200 metros para el otro se dispara el conflicto, termina con esto. Hay cosas que ya a la Justicia la han superado. La Justicia tendría que haber tomado intervención hace muchísimo tiempo con este chico que fue el agresor y no la tomó, por falta de tiempo. La Justicia no tiene ninguna herramienta para este tipo de casos”, aseguró el director de Seguridad.

Indicó, además, que el menor “tenía dos causas en los últimos 15 días, que llamaban la atención y hoy ya es tarde”.

Y continuó: “Hoy tribunales está fijando audiencias para 2023. Los jueces tienen entre dos y cuatro audiencias por día, de lunes a sábado. Están faltando nombramientos de fiscales, de jueces. Esta situación no podía esperar. Tenemos casos de violencia de género para el año que viene. Acá hay un problema grave, de fondo, que es la poca celeridad de la Justicia. Hoy la Justicia tiene las manos atadas, está sobrepasada de trabajo las cárceles están llenas y, donde tiene que haber uno, hay cuatro. Es un problema de la política, lo tiene que solucionar la política con acciones”.

En ese sentido, reconoció que “la gente necesita la solución para ayer. Estamos teniendo falencias que son problemas de la política. Hay un sistema muy viciado, en el que nada funciona bien. Nosotros tratamos de hacer la prevención, tenemos una ciudad con uno de los menores índices de delito, el 80 por ciento de las denuncias son por violencia de género, pero la mujer a la que pegaron hoy necesita una solución urgente, no en julio o agosto del año que viene. Un país sin Justicia no es un país viable. Los legisladores pónganse las pilas y hagan algo para que salgan los nombramientos de jueces y fiscales que nos hacen falta y vamos a tener una Justicia que sea más rápida”.