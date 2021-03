Pidieron justicia por el joven asesinado

Familiares y amigos de Tomás Romero, el joven de 14 años asesinado este viernes en Junín de una puñalada, reclamaron justicia en la tarde de ayer frente a los Tribunales.

En diálogo con Democracia, la madre expresó: “Yo quiero que se haga justicia porque a mi hijo me lo mataron. Cuando le dieron el puntazo le pidió a la Policía que lo lleve al Hospital y le dijeron que no podían y que lo lleve un amigo. En Bozzetti y Alberdi hay una garita y nunca hicieron nada”.

La víctima fatal se encontraba con otros tres adolescentes cuando comenzó a discutir con el agresor, quien le aplicó finalmente el puntazo que luego le provocó la muerte. Un joven fue aprehendido acusado del homicidio.

“Yo quiero que en paz descanse y esté tranquilo porque a mí me destrozaron el corazón. Yo quiero que ellos paguen, porque hay dos que no están detenidos, uno mayor y otro menor. El que está preso tiene 17 años. Ahora falta uno que tiene 15 y otro de 22”, afirmó.

“Si no hace justicia la Policía y el juez, yo voy a hacer justicia por mano propia”, confirmó. Por su parte, el hermano de Tomás dijo: “La Policía lo dejó morir en la calle mientras se estaba desangrando. No lo subieron a ningún patrullero ni hicieron nada”.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en un descampado ubicado en la esquina de calles Alberdi y Monseñor Peira, donde -en el medio de una pelea- hirieron de muerte a Romero. Fue llevado al Hospital Interzonal, pero allí falleció por herida cortopunzante a la altura del tórax, alrededor de las 4 del sábado.