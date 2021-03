“No quedó ninguna vivienda en pie”, dijo la juninense que perdió su casa en Chubut

“En una cuestión de segundos se incendió todo”. Así describió a TeleJunín su drama la juninense Silvana Occhino, quien no pudo evitar que los violentos incendios que azotan a la provincia de Chubut desde hace varios días consumieran la casa en la que viven junto a su compañero y beba.

La vivienda, ubicada en la localidad de Las Golondrinas, departamento Cushamen, forma parte del infortunado grupo de propiedades que fueron alcanzadas y consumidas completamente por el fuego.

“Acá los brigadistas y personas del pueblo vinieron a ayudar mucho, pero el tema es que sucedió todo muy rápido. El incendio comenzó en un punto y luego se fue trasladando a otros sectores. En una cuestión de segundos se incendió todo”, dijo Occhino.

“Es importante destacar que en el lugar donde vivíamos había solamente un tanque australiano para más de 60 familias en mi barrio. Fuimos a hablar muchas veces a la municipalidad y al Estado se le pidió que necesitábamos agua, que es un derecho de vida y algo fundamental”, afirmó.

“No pudimos apagar el incendio porque no había agua en el lugar, que es un recurso que baja por naturaleza de la montaña con lagos y ríos. Es algo grave. Yo hace siete años que vivo acá. Esto afectó a la familia y lo vivimos en carne propia”, indicó.

“A mí se me incendió la casa íntegramente, como le sucedió a todas las personas del barrio, donde no quedó ninguna casa en pie. La habíamos construido junto a mi compañero y la gente que vino a colaborar. Nosotros hacemos construcción en seco con materiales de la zona como maderas y arcilla”, manifestó.

Actualmente se encuentra viviendo en la casa de "la madre de mi compañero que tiene su familia acá y también otros vecinos nos han ofrecido sus cabañas”, indico en la entrevista.

“Antes de lo que me sucedió, hacía unas semanas que el bosque se estaba incendiando y había aviones que venían trabajando. Pero los que se pusieron a apagar el fuego fueron los vecinos del pueblo que se organizaron”, destacó.

“Parece que los incendios fueron provocados intencionalmente, que es triste y es importante que se sepa. Ahora se está haciendo control en los terrenos con campamentos para evitar que sean usurpados”, remarcó.

“Acá suele suceder que en el verano se incendie el bosque porque hay personas que hacen un fuego y no son consientes de la gravedad y se termina quemando el bosque. A se cuida mucho la naturaleza, ya que hay arboles autóctonos que tardan años en volver a crecer”, explicó.

“Ahora buscamos que todas las familias puedan levantar sus casas. Todavía hay focos de fuego porque está haciendo calor, entonces se está yendo a trabajar a los terrenos que se van a limpiar”, confirmó.

"Más allá de que hay un clima de shock y tristeza, también hay mucha fe para salir adelante ante esta situación, con mucha unión de las personas afectadas”, expresó Occhino.

Volver a levantar las casas

Continuando con la entrevista, la juninense agregó que “muchas personas de Junín están preocupadas y colaborando por la situación que estamos viviendo. La gente escribe por las redes sociales para solidarizarse y se agradece mucho la preocupación de los que quieren ayudar”.

“Hay algunos comentarios de que estaban llegando camiones del interior con ayuda y de dinero, que me parece que es lo que corresponde. Es una alegría recibir ayuda del Estado”, expresó.

“Han donado mucha ropa, frazadas y colchones, pero lo que más se necesita son las herramientas de trabajo para volver a levantar nuestras casas y materiales para construcción. Ojalá que el bosque vuelva a recomponerse con conciencia de la importancia del agua”, concluyó.