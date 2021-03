Siniestros, tránsito pesado y ciclistas, ejes en la reunión del Foro de Seguridad Vial

En las instalaciones del auditorio de la Secretaría de Desarrollo Económico, se llevó a cabo el primer encuentro del año del Foro de Seguridad Vial, que contó con la presencia de funcionarios del Gobierno de Junín, fomentistas, comerciantes, representes de ONG, autoridades del servicio de emergencias y del Juzgado de Faltas.

Entre las cuestiones abordadas, se destaca la circulación de tránsito pesado en horarios indebidos y la necesidad de continuar con las regulaciones viales para los ciclistas.

Además, se compararon estadísticas oficiales de siniestros viales de años anteriores que muestran que, en lo que va del año, el promedio es menor. También se hizo mucho hincapié en la necesidad de profundizar el trabajo de concientización social a mediano y largo plazo sobre esta problemática.

El subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, manifestó: “Se trataron diversos temas y se pusieron sobre la mesa los datos estadísticos del año 2020, en comparación con años anteriores y los datos que tenemos de enero y febrero de 2021”.

“Lo que vemos hasta ahora es que los índices de siniestros y accidentes viales siguen siendo bajos, comparándolos con los mismos meses del año pasado”, dijo el funcionario y detalló que “otras de las cuestiones abordadas fue la circulación del tránsito pesado por las calles y el ciclismo”.

Olmedo también señaló que “fue una reunión realmente muy productiva en la que tratamos de coordinar algunas acciones sobre estos tópicos. Por eso, es muy importante que tenga continuidad este lugar de debate”.

Uno de los partícipes de la reunión fue el Dr. Hugo Greco, titular del sistema de emergencias médica Intermed, quien expresó: “Es muy importante que se le dé continuidad a este espacio porque se trata de una problemática que no tiene fin, por lo que hay que trabajar todos los días; a veces creemos que lo que hacemos es poco, pero no es así”.

“Tratamos de arreglar cuestiones que ya están y que a veces hay que acompañar por lo mal que se porta la sociedad. El municipio, los inspectores y los policías hacen lo que tienen que hacer, pero la gente no les da 'bola'. Entonces, hay que adaptar todo un sistema a los fines de disminuir todo lo posible los accidentes”, afirmó.

Además, Greco dijo: “A veces hay que acompañar a los camiones porque no entran a la hora que deben hacerlo, tal es así que hace poco tuvimos que lamentar una víctima por esto”. Luego, comentó que “tenemos una sociedad que al tránsito no le da bolilla y normaliza situaciones que están mal”.

“Acá hay vidas en juego, por lo tanto, todos debemos respetar las leyes del tránsito, que por algo están. Yo ya llevo muchos años en esto y se está haciendo mucho, aunque los efectos no se vean en lo inmediato; no hay soluciones mágicas, sino que es un granito de arena todos los días”, concluyó.