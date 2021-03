Alerta en Junín por el Último Primer Día de clases en tiempos de coronavirus

La próxima semana comienzan las clases en las escuelas secundarias de la Provincia. Y el calendario marca que se viene el Último Primer Día (UPD). Ese festejo es motivo de mayor preocupación que años anteriores, por el contexto de pandemia.

Desde distintos sectores buscan estrategias para evitar que se transformen en foco de contagios de coronavirus. En el área de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires elaboraron una guía y se difundió una comunicación conjunta de distintas áreas de la cartera educativa.

“Al respecto, el director de Seguridad, Luis Chami, afirmó: “Este festejo fue avalado por la Provincia. Vamos a estar en la calle para cuidarlos y controlaremos los lugares a donde vayan, que tienen que estar habilitados, con un seguro como corresponde para que sea legal el evento que vayan, a organizar. En lugares privados, que no están habilitados, no lo vamos a permitir”.

“Después si el evento hay menos de 100 personas y se hace cargo algún mayor, es problema de los mayores y de la Provincia que ya habilitó”, subrayó.

Concientización

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia buscan concientizar sobre los riesgos que implica realizar el UPD en plena pandemia Covid-19. Advierten sobre posibles contagios, la problemática de la asociación entre consumo de alcohol y diversión y realizan un abordaje sobre los peligros de las fiestas clandestinas en los encuentros masivos de estudiantes.

El trabajo fue elaborado por los observatorios coordinados por el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.

“Desde que llegamos a la Defensoría, nos propusimos estudiar de forma integral la problemática del consumo de alcohol en jóvenes y encarar distintas propuestas para la elaboración de políticas públicas. Hoy nos preocupa de sobremanera las convocatorias que se están realizando para llevar a cabo el UPD en un contexto en el que la pandemia sigue vigente y se espera una nueva ola de contagios”, explicó el defensor del Pueblo adjunto.

Destacó que este año “hacemos especial hincapié en desmitificar la idea de que consumir alcohol es igual a diversión. A su vez, remarcamos que todo consumo de alcohol por parte de menores de 18 años es de riesgo. No existe un nivel ´saludable´ o ´tolerable’ porque el cuerpo está en crecimiento y resulta más vulnerable. Además, la desinhibición ligada al alcohol lleva al relajamiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias”.

Y advirtió que este año el UPD se combina con el fenómeno de las fiestas clandestinas que han proliferado en los últimos meses. Y el posible incremento de casos de covid-19 que pueden originar.

“Resulta indispensable que las familias intentemos reducir riesgos o proponer otras formas de UPD. Debemos saber en qué condiciones las y los jóvenes pasarán esa noche, valorar el estado en que concurrían a clases y aceptar las decisiones de las autoridades de las escuelas en caso de que no se les permita ingresar a quienes consumieron alcohol”, concluyó Martello.



“La estrategia no es prohibir”

Por su parte, desde el ministerio de Educación explicaron: “En ciertas ocasiones, las modalidades que adoptan los festejos del UPD pueden poner en riesgo la salud integral de los estudiantes o de la comunidad (consumo problemático, siniestros viales, entre otros) o pueden provocar situaciones de conflictos escolares y/o de convivencia escolar. Estas cuestiones, para las cuales es importante tomar algunas previsiones, pueden verse agravadas por la situación sanitaria extraordinaria que vive el país y el mundo”.

“Ello invita a aquellas instituciones escolares y comunidades en la que esta práctica se encuentre vigente a desarrollar un conjunto de estrategias y acciones situadas y anticipatorias, de carácter preventivo”, remarcaron.

Es posible que este conjunto de estrategias necesiten de reformulaciones y flexibilidad para ser accesibles en contexto de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y de medidas preventivas por la situación sanitaria extraordinaria de Covid-19.

“La estrategia no es prohibir ni invadir los espacios de los jóvenes, sino enseñarles -previamente- en todos los lugares a cuidarse, cuidar a los demás, cuidar el contexto, ser solidarias/os y responsables”, continuaron desde la cartera educativa.

Además, desde diferentes espacios educativos se destacó como prioritario que a nivel institucional se analice y trabaje el UPD en aquellas comunidades en las que constituye una práctica por parte de los estudiantes en espacios institucionales.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital