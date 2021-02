Suman a la causa una carta hallada en la billetera de Úrsula escrita por el detenido

Los investigadores del femicidio de Úrsula Bahillo, en la localidad de Rojas, analizaban una carta escrita por el acusado que fue encontrada en la billetera de la víctima junto a las copias de las denuncias realizadas por violencia de género, informaron fuentes judiciales.

Además, el fiscal Sergio Terrón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Junín y a cargo de la investigación, ordenó un examen psicológico al imputado Matías Ezequiel Martínez (25) para establecer si está en condiciones de afrontar un futuro juicio oral y pidió una prórroga de 15 días para pedir su prisión preventiva.

Martínez permanecía alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Junín acusado del delito de "femicidio agravado por premeditación y alevosía", que tiene como única pena la prisión o reclusión perpetua.

Fuentes judiciales informaron que entre las últimas pruebas incorporadas al expediente se encuentra una carta escrita por el policía Martínez encontrada en la billetera de Úrsula junto a copias de las denuncias realizadas por la joven.

Asimismo, el viernes el fiscal Terrón comenzó a gestionar la realización de un examen mental obligatorio, mediante el cual se determinará si el acusado puede enfrentar un juicio. Es que, según reveló una fuente judicial con acceso al expediente, están "conformes con el trabajo realizado al momento y bien encaminados" en cuanto a las pruebas incorporadas a la causa, por lo que de seguir avanzando en ese sentido hasta podrían "pedir la elevación a juicio" junto con la solicitud de prisión preventiva para el presunto femicida.

El mismo vocero consultado indicó -además- que en estas horas se definían los laboratorios a donde iban a ser derivadas distintas muestras recogidas en la escena del crimen.

Por su parte, aún se aguarda el resultado del análisis de los dos smartphones hallados en la escena del crimen pertenecientes a la víctima y al acusado, cuyo contenido de mensajería y análisis de llamadas quiere examinar el fiscal Terrón.

Este peritaje cobra especial relevancia para conocer, entre otras cuestiones, cómo llegaron Úrsula y el policía hacia el campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas.

"La ausencia es tremendamente tristísima”

La madre de Úrsula aseguró que la ausencia de su hija "es tremendamente tristísima" porque eran "una sola" persona y que no puede "explicar el dolor desgarrador" que siente como madre ante el femicidio.

En una entrevista, Patricia Nasutti expresó que, si bien para afuera es un "roble" y va "a estar de pie en memoria y por la justicia" de su "santa y mártir", dentro de su casa hace "la catarsis".

"El quebranto también viene a la hora de la cena porque Úrsula no está, salís al garaje y está su motito, voy para los cuartos y su dormitorio está cerrado y pensás que ella salió de bañarse y se encerró a cambiar", relató.

En ese sentido, la madre de la joven señaló: "La ausencia es tremendamente tristísima, porque éramos una, somos una y sé que voy caminando de la mano de ella para llegar a donde voy llegar".

"No te puedo explicar el dolor desgarrador que una madre siente", aseguró la mujer y añadió que sabe que el alma de su hija "está en el cielo".

El miércoles pasado, el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada a Nasutti y a Adolfo Bahillo, padres de la joven asesinada, en el marco de una reunión de la que también formaron parte las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, de Seguridad, Sabrina Frederic, y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

Al respecto, la mujer comentó que "fue un encuentro muy emotivo" y que el primer mandatario "fue una persona" que le dio "paz".

"Fuimos escuchados dos horas y media con mi esposo, le presentamos un petitorio que ya se está trabajando en muchos lugares, ya está en movimiento", indicó Patricia.

Además, contó que el presidente Fernández le "ofreció su custodia", que ya tiene "en la puerta" de su casa, y de esta manera, lo que le "prometió, él lo cumplió".

"(Fernández) es un señor con mayúsculas y agradezco infinitamente porque me dio su celular personal y me dijo que no soy una persona más, sino que soy su amiga", aseguró Nasutti, y recordó que el presidente se comprometió a visitar su casa tras el viaje oficial que realizará a México la próxima semana.

Tras la reunión con el primer mandatario, Patricia se dirigió hacia el Palacio de Tribunales porteño, sede del Poder Judicial, donde miles de personas se manifestaron para exigir justicia por el femicidio de Úrsula y para que se implementen políticas públicas efectivas contra la violencia de género.

"Nunca estuvimos en ninguna marcha ni nada por el estilo porque es como que lo veíamos como muy lejano todo esto. Cuando nos pasa el femicidio de Úrsula quise ir para acompañar a todas las chicas que quizás han denunciado y no fueron escuchadas", explicó la mujer.

La madre de Úrsula agregó: "Se que iba a ser la voz de ellas, me quedé impactada porque todas me abrazaban y lloraban".

"Las voy a acompañar siempre porque es triste lo que está pasando con esta ley que tiene que cambiar, tienen que sacar jueces corruptos, tienen que descajonear la cantidad de denuncias que tienen las chicas violadas por la misma fuerza policial", ya que "la mujer tiene que ser escuchada", manifestó Nasutti.

En tanto, el viernes 26 de febrero a las 19, día del cumpleaños de Úrsula, habrá una marcha en la plaza General San Martín de Rojas para pedir que haya justicia por ella y para que no haya más femicidios.