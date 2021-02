Vecinos lincharon a un hombre sospechado de abusar de su hija, que se suicidó el mes pasado

Como informó Democracia en la edición de ayer, un grupo de vecinos de la localidad de Vedia golpeó ferozmente a un hombre a quien acusan de abusar sexualmente de su hija, que se suicidó en enero pasado, y siete de ellos quedaron detenidos. El agredido fue trasladado en grave estado y con custodia policial al HIGA de Junín.

Tras conocerse distintas versiones sobre su estado de salud, este diario pudo confirmar que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia mecánica respiratoria, y luego de realizarle las tomografías intentarán despertarlo.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 21, en Vargas al 700, donde fue atacado a golpes por varios vecinos que se manifestaban frente a su domicilio.

Bajo la consigna "Ni Una Menos" los manifestantes reclamaban justicia por la muerte de la hija del hombre, una adolescente de 16 años que se suicidó el pasado 14 de enero, y lo acusaban de los abusos sexuales de los que presuntamente habría sido víctima la menor y también un hermano de la joven.

En un momento, el agredido salió de su casa y empezó a insultar a las personas que reclamaban justicia, cuando fue atacado con piedras, ladrillos, maderas y otros elementos.

Algunos de los manifestantes se subieron al techo de la vivienda para romperlo, mientras del interior de la casa el hombre junto a un efectivo policial salieron al terreno lindero donde desde arriba le arrojaron piedras, las que impactaron en la cabeza del hombre -que perdió el equilibrio y cayó al suelo-, y en la del agente.

En ese instante, una gran parte de los manifestantes ingresó al terreno y produjo daños totales de la vivienda y también golpearon con patadas y palos al hombre.

En medio de la golpiza, llegaron más refuerzos policiales, que lograron disipar a todas las personas que se habían descontrolado y lo trasladaron al Hospital de Junín, donde quedó internado con lesiones leves.

Según informaron las fuentes, frente a la casa del acusado había unas 150 personas.

Tras los hechos, y realizar varias averiguaciones testimoniales y de las cámara de seguridad, la Policía logró detener a siete personas mayores de edad.

En tanto, unos tres efectivos resultaron con heridas leves y se pudo determinar que tanto la casa como la vivienda lindera fueron dañadas casi en su totalidad.

Según trascendió, se habían radicado varias denuncias en contra del hombre, pero las estas no fueron investigadas, y eso habría sido lo que derivó en la pueblada y el ataque a la casa del hombre.

Por su parte, el fiscal Esteban Pedernera informó que no existe al momento ninguna causa judicial que investigue el presunto abuso sexual de la menor.

Repudiaron los hechos

Tras la furia vecinal que se desató en el barrio San Carlos de Vedia y la brutal golpiza a un hombre acusado de violar a sus hijos, el colectivo de mujeres del distrito publicó en la red social Facebook el repudio al hecho violento.

"El colectivo de mujeres del distrito de Leandro N. Alem repudia los hechos recientes ocurridos en la ciudad de Vedia en la que un grupo de varones violentos golpearon a un hombre acusado socialmente por la violación de su hija. Agredieron a dos efectivos de la Policía, generaron destrozos en la vivienda de una vecina y tomaron la fuerza reunida, autoconvocada y feminista, para violentar de la forma en que lo hicieron. No estamos de acuerdo con la 'justicia por mano propia'", señalaron en el texto.

Por otro lado, destacaron que "este hecho no fue de común acuerdo, ni con el pueblo ni con la mayoría que asistió a la marcha. Nuestra consigna permanente es la de exigir a los organismos estatales correspondientes no solo justicia por la hija y por todas las mujeres violentadas que han sido silenciadas, sino que exigimos a todos y todas los/ las representantes electos la formación, el compromiso y la puesta en marcha de políticas de transformación profunda en la defensa y protección de nuestros derechos. Las calles son nuestras. Las decisiones son de ustedes. ¡Ni una más!".