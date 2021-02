El desgarrador audio de Ursula meses antes de ser asesinada

En medio de la conmoción en todo el país por el femicidio de Ursula Bahillo (18) en la ciudad de Rojas y mientras avanza la investigación, se conocieron audios en los que la joven le cuenta a una amiga los maltratos que sufrió por parte de su asesino, el policía Matías Ezequiel Martínez (25).

Se trata de una serie de mensajes de WhatsApp que la víctima le envío el pasado 16 de noviembre a una amiga suya, a quien le cuenta, entre llantos, desesperación y preocupación, sobre las salvajes golpizas que le propinó Martínez.

“Te juro. Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca", le contó Ursula a su amiga.

"Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires… El loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital, arriba del auto, porque me dijo que si me bajaba, me va a cagar a palos delante de toda la gente. Ahí viene, amiga", le relató.

Pero dos meses antes Ursula ya había puesto en conocimiento de terceros sobre la situación de extremo peligro en la que se encontraba. En tanto que el 28 de enero su madre radicó una denuncia contra Martínez en la Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín, la cual recayó en la UFI Nº 5 de ese distrito, a cargo del fiscal Sergio Terrón, quien ahora tiene a su cargo la investigación del femicidio. El 5 de este mes, en tanto, la familia Bahillo reiteró la denuncia ante la UFI Nº 3 de Junín.

Un día antes de ser asesinada a puñadas por Martínez, Ursula le escribió a una amiga expresándole la posibilidad de que el ahora femicida pudiera ser detenido, lo cual no llegó a concretarse. "Ay, amiga. ¿En serio lo viste? Necesito testigos. Cuando estaba ahí fui directamente a la comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvió el alma al cuerpo. ¿Vos lo viste?", expresó Ursula en ese diálogo.

Martínez, quien cargaba con una restricción perimetral, cometió el femicidio el lunes a la madrugada. Tras ello llamó por teléfono a un tío suyo al que le confesó el crimen: "Me mandé una cagada", le dijo. El familiar se dirigió hasta allí con agentes policiales, quienes encontraron a Martínez sentado en su auto Peugeot 307, quien apenas atinó a señalar hacia el lugar donde yacía el cuerpo de Ursula ensangrentado tras el ataque a puñaladas. Según la autopsia, la joven murió como consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello que le provocó un shock hipovolémico.