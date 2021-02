Conmoción por un femicidio en Rojas: brutal crimen de una joven de 18 años

En las últimas horas de la tarde del lunes, alrededor de las 19, una joven fue hallada sin vida en la zona rural de Guido Spano, en el partido de Rojas. Poco después se pudo establecer que se trataba de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años, y que había sido asesinada a puñaladas y degollada.

Por el hecho, detuvieron a su expareja, Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, un oficial de la Policía Bonaerense, con carpeta psiquiátrica.

Según la información recogida sobre los hechos, el femicida habría citado a la víctima y la habría llevado hasta el lugar donde cometió el crimen.

Úrsula había denunciado por violencia de género a Martínez en reiteradas oportunidades y había una orden de restricción perimetral en vigencia, dispuesta por la Justicia.

El femicidio de la joven, hija de un conocido comerciante gastronómico del lugar, generó conmoción en la ciudad y los vecinos se manifestaron en la calle con el fin de pedir justicia. La movilización terminó con serios incidentes: corridas, un patrullero incendiado y una joven herida con una bala de goma.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Sergio Terrón y se aguarda la entrega del cuerpo para la realización de las pericias.

Terrón: “Hay muchos elementos de prueba”

En diálogo con Democracia, el fiscal Sergio Terrón confirmó que había denuncias previas contra el acusado y que cuentan con muchos elementos para avanzar en la investigación.

En la mañana de ayer, recibió a los padres de Úrsula y se reunieron junto con los miembros del área de Asistencia a la Víctima de la Fiscalía General.

Terrón aseguró que aguardan los resultados de la prueba de Covid-19 para avanzar con la autopsia al cuerpo de la joven víctima de femicidio y aseguró que "la investigación avanza firme porque tenemos muchos elementos de prueba: teléfonos, cuchillo, una persona que los llevó hasta el lugar y otros elementos que van a ir apareciendo en las próximas horas".

Respecto del acusado, Matías Martínez, Terrón detalló que "se encuentra internado en un hospital, tiene una lesión en el abdomen que él mismo se produjo, está intubado, recibiendo asistencia médica".

Consultado sobre las denuncias con que contaba el acusado con anterioridad, el fiscal de la causa dijo: "Había denuncias previas por violencia de género, yo puedo mencionar las que estaban acá, en esta Fiscalía, y había otras en el Juzgado de Paz, que desconozco. Acá tenemos una causa que iba a juicio oral el 18 de abril y yo la tenía citada a Úrsula para el 17 de febrero, para impulsar otra causa más a juicio oral en mi Fiscalía. Después hay una causa en el Departamento Judicial Mercedes por abuso sexual, que cometió esta persona en 9 de Julio y fue denunciado. El hombre estaba con carpeta psiquiátrica".

Por otro lado, el fiscal confirmó que había una restricción perimetral en vigencia y que no podía acercarse a Úrsula Bahillo.

"Los padres están devastados"

"Los padres de Úrsula están devastados, era una hija única muy querida, muy buscada, vino este loco y se las arrebató. Están devastados. Ellos sabían de la situación, estaban al tanto, la madre había hecho denuncias pero, muchas veces, es difícil sacarse de encima al victimario", dijo Terrón a Democracia y agregó: "Nosotros vamos a saber cómo fue el encuentro cuando abramos los teléfonos, voy a pedir cámaras para ver el recorrido y reconstruir".

Terrón confirmó que Úrsula fue asesinada a puñaladas: "El victimario convocó a un tío para decirle lo que había hecho -no sé si para pedirle ayuda o para asumir el hecho-, este hombre actuó muy bien y fue con la Policía y vecinos al lugar".

¿Quién es Matías Martínez?

Luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de la joven Úrsula Bahillo, de 18 años, las miradas se pusieron sobre su expareja, Matías Ezequiel Martínez, de 25, a quien había denunciado por violencia de género y hostigamiento en reiteradas ocasiones.

Por el femicidio, el efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido y es el principal sospechoso de haber asesinado a Úrsula.

Martínez es oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires y se encuentra con carpeta psiquiátrica.

Cientos de usuarios de las redes sociales compartieron su foto y repudiaron el femicidio de Úrsula.

Pueblada e incidentes

El femicidio de Úrsula generó conmoción en la ciudad de Rojas y los vecinos salieron a la calle para pedir justicia.

Una manifestación comenzó alrededor de las 23, de manera pacífica, aunque terminó con graves incidentes: corridas, una patrullero incendiado y una joven herida con bala de goma.

La madre de la víctima, Patricia Nassutti, habló ante los presentes y dijo: “Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la Comisaría de la Mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana. Les pido que se queden hasta que bajen todas las autoridades, para que haya justicia” y agregó: “Mi esposo se lastimó, por eso estoy sola”.

Luego de esperar respuesta por parte de las autoridades, comenzó la tensión y se desató la pueblada: los vecinos tiraron piedras a la dependencia policial, golpearon las ventanas y los efectivos respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos sobre la calle Alem.

Una joven fue herida en su rostro y los bomberos debieron intervenir para extinguir el fuego en un patrullero incendiado.

“Era una muerte anunciada”

Danna Villalba, una de las amigas de Úrsula, se descargó en las redes sociales.

"¡Ella gritó! Pidió desesperadamente ayuda, lo denunció 18 veces y se le rieron en la cara. Ella dijo 'si un día no vuelvo, rompan todo', se veía muerta, que este día iba a llegar porque nunca la cuidaron, él la seguía, la amenazaba, no la dejaba en paz, no podía estar tranquila nunca. La siguió, la secuestró y la mató. Era una muerte anunciada",

Por otro lado, Villalba publicó en Instagram que "no solo fue ella, también fue Belén quien lo denunció, él la amenazó de muerte, le apuntó con su arma delante de sus nenes pero, por suerte, Belén está viva; el violó a una nena con discapacidad, tuvo muchas denuncias de tantas mujeres que sufrieron violencia por parte de él" y agregó que "las pibas sufrieron quién sabe cuántas cosas, lo denunciaron y esperaban justicia y nunca nada, tanto ellas como Úrsula querían protección, pero se la dieron a él, lo cubren, lo cuidan a él y se ríen junto a él. Muerte al policía asesino Matías Ezequiel Martínez. Basta de matarnos".

Nueva marcha y tres días de duelo

Ayer, a las 17, se convocó a una marcha en pedido de justicia en la plaza San Martín. Numerosos vecinos se congregaron para pedir justicia pacíficamente, aunque luego se registraron algunos incidentes. Al cierre de esta edición, aún había manifestantes en el lugar.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, arribó a Rojas ayer y se reunió con la familia de la joven. A su vez, prometió "hacer todo lo que hay hacer" para que la licencia psiquiátrica que tenía el policía Martínez no represente un beneficio en su situación judicial.

El municipio de Rojas decretó tres días de duelo por el femicidio y expresó las condolencias para su familia.

Estremecedores chats: "Me tiene amenazada de muerte"

Con el correr de las horas, aparecen nuevos elementos para la investigación. Tal es el caso de los chats de Whatsapp que la víctima tuvo con una de sus amigas.

Allí cuenta que era víctima de violencia de género y que estaba amenazada de muerte. Estas capturas, junto con el análisis de los teléfonos móviles, serán piezas fundamentales para los investigadores a cargo de la causa.

En otro de los chats de Whatsapp, con fecha del 19 de noviembre de 2020, Úrsula le relata a su amiga un episodio: “me re cag... a palos pero mal, estoy temblando".

Mamá de Úrsula

En diálogo con El Trece, la madre de la joven asesinada se refirió a la perimetral y que el 1° de febrero sacaron fotos del detenido a media cuadra de la casa de la abuela de Úrsula, rompiendo dicha restricción.

"Nos van a entregar el cuerpo de nuestra hija muerta, porque la trajeron a la morgue a hacer la autopsia, donde un tipo, un degenerado y un violador que golpeó a dos o tres mujeres, que van a peritar el teléfono de mi hija, y hay varias mujeres golpeadas más que no le quieren decir a sus padres por este tipo, por este policía de la provincia de Buenos Aires. Y aparte violador de una nena discapacitada que hoy tiene 14 años y que está en el Juzgado de Mercedes. Defiendan a esa criatura discapacitada por favor, se los pido como madre, por el amor de Dios, que estoy de pie por mi hija y porque necesito justicia", subrayó.