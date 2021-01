Habló la mamá del nene secuestrado y dijo "Se lo llevó por la fuerza"

La mamá del nene secuestrado, furiosa con los profesores de la colonia. La mujer dijo "Cuando nos reencontramos lloramos los dos, pero no le quiero generar miedo", respecto al momento en que recuperó a su hijo. Fernanda, la mamá del nene que fue secuestrado en el barrio porteño de Caballito, aseguró que la mujer que retiró a su hijo de la colonia "se lo llevó por la fuerza" mientras que dijo que desde la institución "nadie se comunicó" con ella.

"La mujer se lo llevó por la fuerza", manifestó la madre del pequeño en diálogo con la prensa a la vez que contó que su hijo "tenía un yogur en la mochila" que le había dado la persona que lo retiró y dijo: "Conmigo nadie se comunicó de la institución". Fernanda describió que "el club no está lleno de nenes" y contó como fue el reencuentro con su hijo. "Cuando nos encontramos lloramos los dos, pero no le volví a preguntar porque no le quiero generar miedo".

Por su lado, la tía del menor indicó: "Lo que le pasó a mi sobrino le puede pasar a cualquiera. Llegué a retirarlo y me dijeron que se lo había llevado la niñera. Pasó media hora desde que llamé al 911 hasta que apareció". "Vine 15 minutos antes como todos los días y esa persona vino antes. ¿Nadie la vio que se llevó a mi sobrino de la mano? Mi sobrino es como que le gritó al profesor y el profesor estaba en otra sintonía", aseveró. "Se les escapa la tortuga", resumió con una frase maradoniana y mucho enojo.

El hecho se registró en la jornada del jueves cuando una mujer de 35 años fue detenida luego de hacerse pasar por la niñera y retirar a un nene de 6 años de una colonia de vacaciones ubicada sobre la calle José María Moreno al 400 en el barrio porteño de Caballito.