Fue a una entrevista de trabajo y la encontraron drogada y con signos de abuso

Una adolescente de 18 años denunció que fue drogada y abusada sexualmente por un hombre con el que se había contactado por una oferta de trabajo en un local de ropa de uniformes médicos en la calle Pasteur al 600, en el barrio porteño de Balvanera.

La madre de la víctima fue la que se comunicó en las últimas horas con el 911 cuando, después del tiempo previsto, la chica no volvió a su casa. Así se dio inicio al operativo policial que, tras derribar la puerta que estaba cerrada del lado de adentro del negocio en cuestión, pudo rescatar a la joven y detener al acusado.

“Me llamó la atención que cuando le ofreció trabajo primero quiso invitarla a cenar. Ella le dijo que solo estaba interesada en el trabajo. Cuando llegó, le dije que por favor me mandara la dirección y todos los datos”, relató la mujer en diálogo con Telefe. El recelo se transformó en terror cuando alrededor de las dos de la tarde su hija volvió a escribirle un mensaje.

“Mami tengo miedo, me quiero ir”, le habría escrito la joven, antes de sumirse en un silencio absoluto. Desesperada ante la falta de respuesta y sabiendo que cada minuto que pasaba podía ser vital, la mujer llamó a la policía para alertar sobre la situación. “Cuando llegué me esperé lo peor. Hacía media hora que no sabía nada de mi hija”, afirmó.

Finalmente, tras forzar la entrada del local donde debía llevarse a cabo la entrevista, los efectivos encontraron a la víctima tirada en una escalera con signos de haber sido drogada y abusada. En tanto, el supuesto comerciante que buscaba una empleada para su negocio, todavía se encontraba en el lugar cuando irrumpieron los agentes y quedó detenido.