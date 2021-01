Comunicado ante lo ocurrido en el Relleno Sanitario

En respuesta al comunicado del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a algunos de los recuperadores del relleno sanitario de Junín, respecto de un accidente ocurrido en dicho lugar, el Gobierno de Junín informó que: “El accidente ocurrido en el Relleno Sanitario de Junín se produjo durante la descarga de un camión, momento en el cual no se deberían realizar trabajos de separación en el playón de descarga”.

“El protocolo de trabajo propuesto por el municipio es respetado y no se han producido accidentes en el horario nocturno de trabajo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el turno matutino, cuando algunos recuperadores hicieron caso omiso, motivo por el cual ocurrió el accidente”.

“Es importante aclarar que el accidente nunca fue comunicado oficialmente ni a los encargados del municipio que realizan tareas de supervisión en el predio ni al personal de la empresa que opera. Sí fue recibida, tras algunos días, una comunicación solicitando un subsidio de emergencia por parte de la Agrupación, ante el cual, y para poder dar respuesta, solicitamos la presentación de un certificado médico para conocer las consecuencias del accidente, los días necesarios de reposo, etc.”.

Además se informó que: “Hasta el día de la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la Agrupación, sin embargo, vemos que sí se ha realizado un comunicado hacia los medios de comunicación, dejando notar la intencionalidad política de la agrupación en la utilización de este hecho, incluso a espaldas de los propios recuperadores y de la propia persona involucrada en el accidente”.

“Por último, resaltamos que el municipio viene cumpliendo con los acuerdos conversados en la última reunión de trabajo. Los recuperadores se encuentran utilizando el galpón de reciclado, trabajamos en forma conjunta en la recolección de los reciclables en comercios e industrias de la ciudad. En estos casos realizamos presentaciones en conjunto del programa, además lanzamos el programa en colonias de verano y el municipio puso a disposición un camión para realizar esta recolección. Se está trabajando, además, para que a partir del mes de febrero contemos con más horas disponibles de recolección para poder mejorar y aumentar la cantidad de reciclables recolectados para el beneficio de los recuperadores y el ambiente en nuestra ciudad”.

Por último, destacaron: “Como siempre, desde el Gobierno de Junín seguimos apostando al diálogo como herramienta para lograr transformaciones y lamentamos que actores y agrupaciones políticas insistan en politizar esta situación constantemente. Los recuperadores siempre fueron y serán parte de nuestro proyecto de relleno sanitario y de reciclado. Aun en este año de pandemia los avances constantes y el trabajo conjunto indican avances en nuestro objetivo de lograr la formalización de su trabajo y mejores condiciones”.