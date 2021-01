Convocan a una marcha a un año de la muerte del jubilado Héctor Marisi

Familiares de Héctor Marisi convocan a una marcha en reclamo por el crimen del vecino de Chacabuco, ocurrido el 30 de enero del año pasado, según indica el portal Chacabuco en Red.

Los familiares de Marisi realizarán la marcha el próximo 30 de enero, al cumplirse un año del crimen, para pedir justicia y esclarecimiento del hecho.

La marcha será vehicular respetando los protocolos y “en forma pacífica, nada de política”, aclararon al medio.

Los convocantes partirán desde el galpón donde fue hallado Marisi, en calle Vicente López, y hacia el Palacio Municipal.



El hecho

Héctor Marissi, un transportista jubilado, fue encontrado asesinado a golpes en la cabeza y atado de pies y manos en el galpón de su casa de la ciudad de Chacabuco el 30 de enero de 2020.

Oportunamente, según había publicado Democracia, los investigadores aseguraron que no faltaron objetos de valor y no había desorden producto de un posible robo.

El hallazgo se produjo en la tarde del viernes 31, cuando la cuñada de la víctima, identificada como Héctor Marissi (67), fue a la vivienda y encontró al hombre con una cinta en la boca y tirado en la entrada del galpón, que era utilizado como garaje.

Según las fuentes, la mujer intentaba contactar a Marisi, pero al no lograrlo fue hasta su domicilio en las afueras de Chacabuco y lo encontró muerto y con pertenencias en su poder.

La víctima estaba boca abajo, vestido, atado de pies y manos y cerca de la puerta del galpón. Además, la puerta estaba cerrada con llave y esta fue encontrada en la cerradura, pero del lado de afuera, como si el asesino la hubiera dejado así luego de salir.

Marisi, según averiguaciones en ese momento, también se dedicaba a realizar préstamos minoristas en la localidad.

--

--> Recuperaron el motor que le habían robado a un cafetero de Chacabuco