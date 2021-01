Refuerzan controles en Junín en el marco de las restricciones de 1 a 6 de la mañana

En la madrugada de hoy entró en vigencia una serie de medidas para contener el incremento de contagios de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en 118 de los 135 municipios que se encuentran en fase 3 y 4 del territorio bonaerense, y la aplicación de multas de hasta 3 millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.

En este marco, en Junín (como en toda la Provincia) se reforzaron los controles para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas.

Al respecto, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, afirmó que “los operativos se van a realizar en la calle y se va a notificar de la violación del DNU con intervención del Juzgado Federal”.

“Trataremos de disuadir en el territorio concientizando varios días sobre la prohibición. Cuando sea reiterativo iremos por la sanción como corresponde”, dijo.

“Creo que en plena pandemia hemos trabajado bien y nos hemos entendido con la gente, y creo que ahora no vamos a tener inconvenientes serios”, sostuvo.

“Hay que estar atentos para controlar la situación sanitaria que es el gran tema para que no colapsen los centros de salud, porque vamos camino a contagiarnos todos”, concluyó.

El DNU provincial

Según se anunció este sábado en un comunicado, en los municipios que se encuentren en fases 3 y 4 del distanciamiento social "se suspenderá entre la 1 y las 6 la actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa", con excepción de "las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y todas aquellas definidas como esenciales".

Las nuevas medidas entraron en vigencia desde esta madrugada en función de la tasa de incidencia de casos activos de Covid-19 que se registren en los distritos.

Mientras que mañana se actualizarán las disposiciones en base a la nueva situación epidemiológica y sanitaria de la provincia, según se indicó.

De acuerdo a las nuevas disposiciones, las medidas se aplicarán "en los municipios que se encuentran en fases 3 y 4 del distanciamiento social, entre ellos los de la Costa Atlántica, donde se dispuso "reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos".

De acuerdo con el criterio del Ejecutivo bonaerense, los municipios que se encuentran en fase 4 son aquellos que registran "más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes.

En tanto en la fase 3 están las localidades en las cuales "se produjo algún brote o un aumento significativo y repentino de contagios".

Se estableció también restringir "el uso de transporte de pasajeros urbano a personas alcanzadas por las actividades y servicios definidos como esenciales" y deberán "reforzar todos los controles para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas", detallaron desde el Gobierno provincial.

En cuanto a las fiestas y reuniones que "vulneren lo permitido legalmente en el marco de las medidas", el Gobierno bonaerense estableció que podrán aplicarse multas de hasta 3.364.000 pesos a los asistentes y organizadores como también a los propietarios de los inmuebles donde se realicen esas actividades vedadas.

En este sentido, se informó que las denuncias de fiestas clandestinas se recibirán en la línea telefónica 911 y en el número (221) 429-3386, dispuesta por el Ministerio de Seguridad, que funcionará los viernes, sábados y domingos de 22 a 6.