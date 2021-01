Más de 5 mil personas se juntaron en la Laguna en la madrugada de Año Nuevo

Al igual que lo ocurrido en Navidad, las personas se juntaron en el Camino Costero de la Laguna de Gómez de Junín, en el marco de los festejos por Año Nuevo durante la madrugada de ayer.

En un contexto de aumento de casos de coronavirus en la Región, las imágenes mostraron aglomeraciones, falta de tapabocas y de distanciamiento social en el Parque Natural, donde hubo más de 5 mil jóvenes que permanecieron hasta las primeras luces del día.

“En esta oportunidad, hubo más gente que el 25 de diciembre. Salió todo bien, el operativo policial muy bueno y hemos podido dar respuestas. No hemos tenido que padecer conflictos ni accidentes en la nocturnidad”, dijo a Democracia el director de Seguridad, Luis Chami.

“Este evento fue una decisión privada de cada uno y terminó siendo un hecho colectivo. Por decisión provincial, la Laguna está abierta. Si no, se hubieran juntado en Circunvalación o en el Parque Borchex. No hubo conflictos y no hubo un solo accidente”, explicó.



“Se autoconvocaron y se organizaron en grupos individuales, que se fueron ubicando a lo largo del Camino Costero. No fue una fiesta clandestina, ya que en ese caso es organizada por una sola persona y en un lugar privado”, dijo.

Cabe destacar que a diferencia de Navidad, para Año Nuevo, los boliches al aire libre de Junín volvieron a abrir como bares, pero como no respetaron los protocolos fueron clausurados y sancionados.

“No había mesas ni sillas. Sacaron todo y fue un descontrol organizado por los propietarios. Hicimos la presentación penal, además de las infracciones. Como funcionarios hicimos todo lo que había que hacer y ahora está en manos de la Justicia”, informó Chami.

“Vamos a pedir que se revoquen estas habilitaciones, que son especiales por la pandemia”, apuntó.

Cabe recordar que para Navidad no pudieron trabajar, “ya que no presentaron en forma los papeles para la habilitación”, dijo.

Operativos

En el marco de los operativos realizados en la madrugada del 1 de enero, efectivos policiales identificaron 420 personas y 350 vehículos sobre el camino y el acceso a la Laguna de Gómez, donde siete conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.

Según información aportada oficialmente, el primer día de «Operativo de Sol a Sol» en horario nocturno, además, arrojó como resultado un aprehendido por tenencia de marihuana para consumo personal, 25 infracciones de tránsito, 4 motos secuestradas y 8 autos secuestrados.

--

