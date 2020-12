Año Nuevo: abren los boliches como bares y refuerzan los controles en zona de quintas

En el marco de la llegada de la celebración de Año Nuevo, el área de Seguridad de Junín, en conjunto con las fuerzas policiales, intensificará los controles en las zonas de quintas y campos para evitar las fiestas clandestinas.

“Hemos decidido poner refuerzos en los operativos con seis patrulleros más y las motos nuevas, para que trabajen en todo el territorio y evitar las reuniones clandestinas, porque no queremos que ningún chico salga lastimado ni tenga que pasar ningún riesgo”, dijo el director de Seguridad municipal, Luis Chami.

“Vamos a trabajar así en los operativos de fin de año y durante todo el fin de semana. Además, vamos a estar nuevamente con los drones para controlar desde el aire y ver cómo funciona todo”, destacó.

Cabe destacar que a diferencia de Navidad, para Año Nuevo, los boliches al aire libre de Junín podrán volver a abrir como bares, con mesas y sillas en vez de una pista de baile, y se regirán por el protocolo del sector gastronómico.

Cabe recordar que para Navidad no pudieron trabajar, “ya que no presentaron en forma los papeles para la habilitación”, dijo Chami.

“Lo que sucedió el 24 es que no presentaron nada para abrir como bar ni la presentación legal como corresponde. Nosotros no clausuramos nada, como dijeron”, apuntó.

“Si no tienen los papeles en regla y pasa algo, los responsables somos nosotros. Si no tienen los protocolos, la bajada de luz y las mesas como corresponde, los vamos a sancionar y se va a iniciar una causa penal por desobediencia”, subrayó.

“Nos readecuamos”

Desde la Cámara de Diversión Nocturna, Norberto Gaute afirmó: “Sabemos que todo esto que ha pasado nos ha llevado a no poder cumplimentar con todo lo querido por el municipio”.

“En las reuniones que tuvimos nos dijeron que iban a haber prórrogas, pero fueron sucediendo cosas y aparte no estamos ajenos a la situación de la pandemia”, reconoció.

“Tras haber cometido errores, nos readecuamos. Ahora se permite la habilitación con capacidad reducida a cielo abierto y no va a ser remunerable”, dijo.

“Hoy no hay códigos, suceden cosas y entonces quiero dejar algo en claro. El secretario Rosa dijo la palabra ‘impresentables’ y me parece que no es así, ya que somos seres humanos y cometemos errores”, subrayó.

“Los que salgan y puedan ir a los lugares habilitados o permitidos que lo hagan con cautela y que se diviertan. Todos tenemos familias y queremos pasar una linda fiesta”, concluyó.