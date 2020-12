Volvieron a marchar en las calles de Junín pidiendo justicia por Evelin Ratti

Un centenar de personas se concentró ayer en la Plaza 25 de Mayo de Junín para volver a pedir justicia por Evelin Ratti, quien perdió la vida en un siniestro vial pasado el mediodía del domingo 13 de diciembre en la intersección de Ramón Hernández y José Hernández, donde la joven de 29 años, que circulaba en moto, chocó contra un camión.



Los manifestantes, luego, recorrieron las calles céntricas de la Ciudad con el lema “Si se puede evitar, no es un accidente” para culminar en la puerta de los Tribunales. “Esta marcha es para pedir justicia por ella y para que no siga sucediendo”, afirmó Estefanía, hermana de la víctima.

“Hay mucha gente que me llamó solidarizándose, que le había pasado lo mismo y nunca pasó nada, no hubo justicia en ningún momento. Estuve en el lugar del hecho, con todo el dolor que siento. Hay un gran cartel que dice que está prohibido el tránsito pesado, menos un domingo. Hay una ordenanza que también dice que si una persona que conduce un camión necesita por alguna circunstancia entrar a la ciudad tiene que estar escoltado por la Policía”, manifestó.



“Estamos destrozados, mi mamá, mi hermano. No hay palabras de consuelo”, dijo Estefanía.

“Todo va a ir a la Justicia, y yo no voy a parar hasta que se haga justicia por ella. Estuve en el lugar y no vi cámaras y es impresionante la cantidad de camiones que entran en esa zona”, afirmó. “Son cuestiones que se pueden evitar, no son accidentes”, apuntó.